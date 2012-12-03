Приморцам добавили умма

ПРИМОРЬЕ, 3 декабря, ZRPRESS. В рамках целевой программы «Комплексные меры по профилактике экстремизма и терроризма в Приморском крае» на 2011-2013 годы в городе Артеме прошел семинар «Приморская умма: история формирования и проблема современного развития». Обсуждались актуальные вопросы жизни мусульман в Приморском крае. Напомним, умма- община верующих, которая приняла пророков, подчинилась им и уверовала в Аллаха. В приморье - это община мусульман.

Семинар «Приморская умма: история формирования и проблема современного развития» проводится уже второй год с целью осмысления современных геополитических и социо-культурных процессов с точки зрения духовных традиций мусульман, а также для содействия сотрудничеству всех сил общества в деле духовного возрождения России. Мероприятие направлено на решение таких важных задач, как: осмысление роли культуры ислама, образования, науки и культуры в формировании толерантного общества и его духовно-нравственного просвещения, а также расширение сотрудничества религиозных институтов, государства и общества в противостоянии экстремизму.

В семинаре приняли участие представители мусульманского сообщества, общественных организаций и различных ведомств, контролирующих процессы миграции, известные дальневосточные ученые историки, философы, и теологи.

В рамках семинара вниманию слушателей были представлены научные и аналитические доклады, а также был показан видеофильм о жизни Приморской уммы.

На мероприятие съехались гости со всего края: Спасск-Дальний, Находка, Михайловка, Уссурийск, Владивосток и многие другие. Основные темы семинара: взаимоотношение мусульман и православных христиан на территории Приморского края, гармоничное сосуществование разных культур и конфессий, а также проблемы трудовых мигрантов из исламских стран.

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА, "Золотой Рог".