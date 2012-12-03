Новогодние подарки от губернатора получат более 65 тысяч приморских детей

ПРИМОРЬЕ, 3 декабря, ZRPRESS. В этом году новогодние подарки от губернатора края получат более 65 тысяч приморских детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящие на учете в отделах опеки и попечительства.

Как рассказали в департаменте образования и науки Приморского края, на эти цели предусмотрено 17 миллионов рублей. Цена одного подарка составит более 250 рублей. Подарки получат дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, состоящие на учете в органах социальной защиты населения и органах опеки и попечительства Приморского края. Причем, сладкие подарки получат не только малыши, но и подростки в возрасте до 17 лет включительно.

Воспитанникам домов ребенка, детских домов, коррекционных школ и учреждений социального обслуживания губернаторские подарки вручат во время проведение новогодних утренников. Все остальные смогут получить «сладкие наборы» в пунктах выдачи, которые будут открыты во всех муниципальных образованиях региона, сообщили "ЗР" в пресс-службе администрации Приморского края.

Кроме того, напомним, в преддверии празднования Нового года все дети Владивостока традиционно получат сладкие подарки от главы города Игоря Пушкарёва.