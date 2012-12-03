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Губернатор Приморья: Призываю всех жителей края к милосердию, чуткости и доброте

03 Декабря 2012, 12:37 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 3 декабря, ZRPRESS. 3 декабря - Международный день инвалидов.

Дорогие приморцы!

В последние годы отношение к проблемам людей с ограниченными возможностями со стороны общества меняется в лучшую сторону.  Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния своего здоровья, имел реальную возможность стать полноправным членом общества, получать знания и профессиональные навыки, работать, заниматься физкультурой и спортом.

Общество, стремящееся быть гуманным и цивилизованным, должно заботиться о создании комфортных условий своим гражданам для полноценной жизни и возможности для раскрытия творческого, интеллектуального потенциала, для плодотворного труда в избранной сфере деятельности.

Обеспечить комфортную среду проживания для всех приморцев - одно из важнейших направлений социальной политики, которому уделяется большое внимание со стороны администрации Приморского края. Сегодня мы предпринимаем ряд шагов в направлении создания благоприятной среды жизни. Системная работа в этом направлении ведется в рамках исполнения социальной программы  "Доступная среда", которая призвана создать удобные условия жизни для всех граждан.

Призываю всех жителей края к милосердию, чуткости и доброте, которые помогут людям с ограниченными физическими возможностями легче переносить тяготы и физические ограничения. Пусть никто не останется обделенным добрым вниманием.

 В этот день хочу поблагодарить социальных работников, врачей и всех тех, кто дарит тепло, внимание и заботу тем, кто в этом нуждается.

 Желаю всем жителям Приморского края здоровья и благополучия!
 

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Пресс-служба администрации Приморского края.

                                                                            

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