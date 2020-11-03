Дороги Владивостока: планы на 2021

Городские власти подготовили перечень улиц, которые предстоит комплексно отремонтировать в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), и просят горожан высказать своё мнение о необходимых работах на том или ином объекте.

Нацпроект «БКАД» реализуется во Владивостоке уже на протяжении нескольких последних лет. В его рамках уже отремонтированы десятки километров дорог. На следующий год планируется ремонт улиц Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова), Окатовой (от остановки «Запорожская» до кольца на Терешковой), Харьковской (от кольца на Терешковой до пересечения с Черёмуховой), Бородинской (от кольца на Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока) и Авроровской (от Лесного переулка до Советской). Все эти улицы нуждаются в комплексном ремонте и расположены рядом с ранее отремонтированными, что позволит создать более протяжённые участки с качественным покрытием и прилегающей дорожной инфраструктурой.

В настоящее время с учётом мнений общественных наблюдателей специалисты горадминистрации формируют перечень необходимых работ для каждого из указанных объектов. Это ремонт ливнёвок, обустройство остановок общественного транспорта, ремонт и возведение новых лестниц и подпорных стен, покрытия проезжей части, обустройство тротуаров и другой дорожной инфраструктуры.

Администрация Владивостока просит горожан высказать своё мнение о необходимых работах на указанных улицах. Предложения можно направить на электронную почту [email protected] или оставить сообщение под публикациями на официальных страницах администрации Владивостока в социальных сетях.

Напомним, в 2020 году в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вошли пять улиц краевого центра – Крыгина (от дома № 12 до дома № 111), Сабанеева (от пересечения с Луговой до Сабанеева, 22), Каплунова (от пересечения со Спиридонова до Невельского), Монтажная (от Борисенко, 54а до Борисенко, 98) и Успенского (от дома № 77 до дома № 100). Ремонт здесь уже полностью завершён. Помимо этого по инициативе главы города Олега ГУМЕНЮКА в нацпроект были дополнительно включены ещё две улицы: Казанская (от Казанского моста до Крыгина), где работы также полностью завершены, и Успенского (от дома № 77 до пересечения с Маковского), на которой ремонт идёт полным ходом.

Фото автора

Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток