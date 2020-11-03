Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дороги Владивостока: планы на 2021
Городские власти подготовили перечень улиц, которые предстоит комплексно отремонтировать в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), и просят горожан высказать своё мнение о необходимых работах на том или ином объекте.
Нацпроект «БКАД» реализуется во Владивостоке уже на протяжении нескольких последних лет. В его рамках уже отремонтированы десятки километров дорог. На следующий год планируется ремонт улиц Ладыгина (от Нейбута до Адмирала Кузнецова), Окатовой (от остановки «Запорожская» до кольца на Терешковой), Харьковской (от кольца на Терешковой до пересечения с Черёмуховой), Бородинской (от кольца на Багратиона до проспекта 100-летия Владивостока) и Авроровской (от Лесного переулка до Советской). Все эти улицы нуждаются в комплексном ремонте и расположены рядом с ранее отремонтированными, что позволит создать более протяжённые участки с качественным покрытием и прилегающей дорожной инфраструктурой.
В настоящее время с учётом мнений общественных наблюдателей специалисты горадминистрации формируют перечень необходимых работ для каждого из указанных объектов. Это ремонт ливнёвок, обустройство остановок общественного транспорта, ремонт и возведение новых лестниц и подпорных стен, покрытия проезжей части, обустройство тротуаров и другой дорожной инфраструктуры.
Администрация Владивостока просит горожан высказать своё мнение о необходимых работах на указанных улицах. Предложения можно направить на электронную почту [email protected] или оставить сообщение под публикациями на официальных страницах администрации Владивостока в социальных сетях.
Напомним, в 2020 году в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вошли пять улиц краевого центра – Крыгина (от дома № 12 до дома № 111), Сабанеева (от пересечения с Луговой до Сабанеева, 22), Каплунова (от пересечения со Спиридонова до Невельского), Монтажная (от Борисенко, 54а до Борисенко, 98) и Успенского (от дома № 77 до дома № 100). Ремонт здесь уже полностью завершён. Помимо этого по инициативе главы города Олега ГУМЕНЮКА в нацпроект были дополнительно включены ещё две улицы: Казанская (от Казанского моста до Крыгина), где работы также полностью завершены, и Успенского (от дома № 77 до пересечения с Маковского), на которой ремонт идёт полным ходом.
Фото автора
Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости партнеров
Новости тематики
- Дороги Владивостока: планы на 2021
- Россия прекращает вывозные рейсы
- Во Владивостоке на линию вышел новый автобусный маршрут
- Более 100 жителям Приморья помогли вернуться домой из Республики Корея
- Власти Приморья ввели новый порядок въезда в край
- В Приморье открыли навигацию, но морские прогулки запретили
- Жители Владивостока решают судьбу Луговой
- В прибрежных районах Приморья усилят пропускной режим
- Коронавирус не дал начаться навигационному сезону в Приморье
- Рейдовые мероприятия на въезде на Русский остров будут проводиться ежедневно
Новости раздела
- Дороги Владивостока: планы на 2021
- Как Приморье отметит 4 ноября 2020 года
- Экология в законе
- Жителям Владивостока спишут долги по имущественным налогам при одном условии
- Ход работ на контроле у мэра
- Музейные выходные
- Митинг: правила и обязанности
- Экспертный совет обсуждает и действует
- Крупный руководитель готов взять на вооружение беспредел "лихих" 90-х?..
- Соблюдение масочного режима проверяют во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Вооружённые наемники не пускают докеров в ВМТП
- Колл-центры для пациентов с симптомами ОРВИ будут созданы в Приморье
- ДВМП отдаст половину прибыли иностранной компании A&M
- Амурский ГПЗ ждет профессионалов
- Еще 180 новых случаев заболевших коронавирусом выявили в Приморье за сутки
- "Востокцемент" выплатил 1,4 миллиарда по иску Генпрокуратуры
- Жителям Владивостока спишут долги по имущественным налогам при одном условии
- "Терминал Астафьева" поддержит приморский футбол
- Футболисты с энтузиазмом приняли решение "Терминала Астафьева" поддержать ФК "Океан"
- В пригородных электричках во Владивостоке проверили соблюдение масочного режима