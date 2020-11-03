Как Приморье отметит 4 ноября 2020 года

В крае пройдут как очные, так и онлайн-мероприятия, посвящённые празднику

На календаре приближается последний в году государственный праздник, но не последний по значимости для всей страны – День народного единства. Его истоки в событиях четырёхвековой давности – осенью 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

В декабре 2004 года по инициативе Межрелигиозного совета России этот праздник был учрежден как общенациональный, объединяющий все народы России. А впервые его отметили уже 4 ноября 2005 года. В этот день во многих городах страны были проведены праздничные митинги, крестные ходы, праздничные митинги и благотворительные акции.

К сожалению, в 2020 году праздник в России пройдёт с учётом внесённых пандемией коррективами и с соблюдением всех необходимых эпидемиологических требований. Газета «Золотой Рог» собрала основные мероприятия, которые пройдут в Приморском крае в рамках празднования Дня народного единства.

Как рассказали в краевом департаменте внутренней политики, основным событием праздника станет акция «Знаменосцы Победы», которая расскажет приморцам о тружениках тыла и бойцах, которые устанавливали знамена на поверженный Рейхстаг с 30 апреля по 2 мая 1945 года. В рамках акции будет работать интерактивная экспозиция, посвящённая жителю Приморского края Михаилу ГАБИДУЛЛИНУ, уроженцу села Барабаш Хасанского района. Он был в рядах тех героев, кто водрузил знамя в ходе штурма Рейхстага в Берлине.

Экспозицию можно будет увидеть во Владивостоке на площадке торгово-развлекательного комплекса «Калина-молл», а также в Уссурийске, Артёме, Находке, Фокино, Арсеньеве, Дальнегорске, Барабаше, Дальнереченске, Лесозаводске, Дальнегорске, Партизанске, Славянке, Спасске-Дальнем и в Ливадии.

Также на этой выставке будут представвыставлены настоящие знамена воинских частей и трудовых коллективов, работавших в период Великой Отечественной войны на территории Приморского края. А для всех желающих погрузиться в виртуальную реальность установят специальную зону виртуальной реальности, где можно будет «пройти» от Кенигсплац (Королевской площади в Мюнхене) до Рейхстага в Берлине в составе штурмовых знамённых групп наступавших советских войск.

Также в рамках празднования Дня народного единства с 3 по 8 ноября, в Приморье, в режиме онлайн пройдёт акция «Большой этнографический диктант», в ходе которой жители края вместе с остальными гражданами страны смогут пройти тест на знание культуры и истории народов России.

В сам праздничный день, 4 ноября, в городах Приморского края различные патриотические организации, совместно с представителями национально-культурных общественных объединений развернут увеличенную копию Знамени Победы. А в здании международного аэропорта Владивостока имени В.К. Арсеньева начнёт работу фотовыставка «Полёт над Россией». До 6 декабря включительно жители и гости Приморья смогут увидеть богатство культуры, природы, красоты архитектуры, а также историческое и духовное наследия всех регионов России.

В преддверии Дня народного единства в школах края пройдут открытые уроки «Приморье многонациональное», программа которых разработана большой командой учёных Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Учителя, историки, журналисты и руководители национально-культурных организаций создали уникальное пособие, в котором рассказывается о народах, живущих в Приморском крае, об их традициях и обычаях.

Как рассказала глава департамента внутренней политики Приморья Ольга Ивченко, у нас в крае проживают представители 158 народов и важно сохранить знания и память о них, передав всю информацию нынешнему поколению.

Тем, кто хочет приобщиться к празднику, но при этом соблюсти режим самоизоляции, правительство Приморского края предлагает принять участие в праздновании Дня народного единства дистанционно. Именно для таких граждан запланировано проведение акций-онлайн. Так, на региональном телеканале «ОТВ-Прим» покажут праздничный концерт. Блогеры края напишут ряд публикаций на тему «Единство - это», а также пройдут флешмобы «Танцуют все» и «Вкусно, национально».

Отметим, что проведение очных мероприятий никто не отменял и все они состоятся с соблюдением правил эпидемиологической безопасности, в которые входит ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции.

Как заявила Ольга Ивченко, волонтёры, а также организаторы очных мероприятий будут тщательно следить за тем, чтобы граждане соблюдали все правила нынешних реалий, продиктованных пандемией коронавируса.

Газета "Золотой Рог", Владивосток