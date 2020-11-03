Экология в законе

Приморские депутаты на октябрьской сессии приняли как актуальные законы, так и важные поправки к уже действующим законодательным актам.

Завершилось очередное заседание Законодательного Собрания Приморского края. Оно прошло весьма плодотворным: в ходе октябрьской сессии депутаты рассмотрели 58 актуальных вопросов, приняли ключевые законы и поправки.

Так, в первом чтении краевые парламентарии рассмотрели один из ключевых проектов для Приморья – закон об установлении административной ответственности за продажу рыбы и морепродуктов на территории общего пользования вне торговых объектов, а также за организацию такой деятельности. С соответствующим предложением – дополнить действующую статью 9.1 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае» – выступил Амурский бассейновый природоохранный прокурор.

Как пояснил заместитель председателя комитета ЗС ПК по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Юрий КОРСАКОВ, законопроект предусматривает введение ответственности за реализацию рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов на территории общего пользования вне торговых объектов, а также за организацию такой деятельности и за повторное совершение данных правонарушений. Исключение составит продажа указанной продукции на розничных рынках, ярмарках, выставках, в форме развозной и разносной торговли, продажа с использованием автоматов. Кроме того, проектом закона устанавливается размер штрафных санкций за незаконную реализацию водных биологических ресурсов: для граждан они составят от трёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 100 тысяч рублей.

Ожидается, что введение специального состава правонарушений за продажу рыбы и морепродуктов вне торговых объектов и организацию такой деятельности позволит повысить результативность рейдовых мероприятий, которые проводятся с привлечением сотрудников органов внутренних дел для выявления фактов незаконной реализации водных биоресурсов. Законопроект также поможет созданию эффективного механизма противодействия браконьерству и теневому обороту водных биоресурсов.

Кроме того, изменения в федеральном законодательстве привели к необходимости правки нормативно-правовой базы края. В частности, депутаты поддержали пакет изменений в региональный закон «О здравоохранении в Приморском крае». Его инициаторами и авторами выступили депутаты из комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Игорь ЧЕМЕРИС и Сергей СЛЕПЧЕНКО.

Законопроектом устанавливаются полномочия органов государственной власти Приморья и органов местного самоуправления в сфере здравоохранения, определяется финансовое обеспечение системы здравоохранения и источники её финансирования, регламентируется порядок предоставления платных медицинских услуг населению, вопросы организации донорства крови и её компонентов, а также организация профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни. К полномочиям краевого министерства здравоохранения отнесены вопросы ведения регионального сегмента Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счёт ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.

Кроме того, депутаты привели краевое избирательное законодательство в соответствие с федеральными нормами. Так, закреплена возможность проведения многодневного голосования на выборах. По решению Избирательной комиссии Приморского края голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы) может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трёх дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов и не подлежит пересмотру.

Благодаря инициативе дальнереченцев, в Приморье появился город воинской доблести. Закон «О присвоении городу Дальнереченску Дальнереченского городского округа Приморского края почётного звания Приморского края «Город воинской доблести» принят депутатами сразу в трёх чтениях.

Депутаты завершили работу и над документом, который призван способствовать росту уровня экологической сознательности и активности приморцев, формированию у жителей края ответственного и бережного отношения к природе – во втором и третьем чтениях рассмотрен проект закона «Об экологическом образовании, просвещении и воспитании экологической культуры в Приморском крае». Инициаторами его принятия выступили председатель Законодательного Собрания Александр Ролик и заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Эдуард Цой.

Поддержали депутаты и инициативу главы исполнительной власти края о расширении перечня отдельных категорий граждан, имеющих право на путёвки в санатории Приморья. Ими в трёх чтениях приняты поправки в Закон Приморского края «О санаторно-курортном лечении отдельных категорий граждан в Приморском крае». Теперь право на однократное предоставление путёвок в санаторий получат медработники медицинских организаций края, перенёсшие новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и нуждающиеся в восстановительном лечении. Воспользоваться мерой поддержки они смогут в течение трёх лет с даты выздоровления.

Держат руку на пульсе современных тенденций приморские законодатели и в вопросе поддержки развития новых технологий. Так, депутаты приняли в трёх чтениях изменения в Закон Приморского края «Об отдельных вопросах организации парковок общего пользования на территории Приморского края». Документ предоставляет владельцам транспортных средств с электрическими двигателями право пользования бесплатным парковочным местом, оснащённым зарядным устройством, на парковках общего пользования в течение времени зарядки батареи, но не более двух часов подряд.

На сессии депутаты поддержали намерение краевого правительства передать в концессию частному инвестору здание в центре Владивостока для обустройства в нём трехзвездочного отеля. Речь идёт о четырёхэтажном здании по Краснознамённому переулку, 10, которое находится в собственности Приморского края и является памятником истории и культуры регионального значения. Планируется, что в рамках концессионного соглашения инвестор проведёт реконструкцию помещений и будет использовать их для открытия гостиницы категории не ниже «три звезды». Срок действия соглашения составит 30 лет.

На октябрьском заседании краевого парламента депутаты в первом чтении также одобрили поправки к закону «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае». Поправка предусматривает внесение изменений в статью 29, устанавливающую размер финансовой устойчивости деятельности регионального оператора. Документ предлагается дополнить положением, в соответствии с которым полномочия по утверждению методики расчёта этого важного показателя возлагаются на правительство края.

Юрий РОГОВ

Газета "Золотой Рог", Владивосток