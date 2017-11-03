www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.43 р. 100 JPY: 51.23 р.
EUR: 68.08 р. 10 CNY: 88.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

На Приморье надвигается циклон из Китая

03 Ноября 2017, 18:00 | Приморье

Он принесет в край снег, дожди, ветер и сильное похолодание, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру»

В предстоящий понедельник, 6 ноября, последний день праздничных выходных, погоду в Приморье будет определять гребень тихоокеанского антициклона. Ночью при малооблачной и без осадков погоде воздух будет выхолаживаться до −1…−6 °C, на востоке и северо-востоке местами до −8…−13 °C. На южном побережье минимальные температуры в пределах +1…+6 °C. В дневные часы температурный фон продолжит повышаться и составит +9…+18 °C.

Во вторник, 7 ноября, Приморский край будет находиться в теплом секторе циклона, смещающегося с северо-востока Китая на юг Хабаровского края. Температурный фон существенно не изменится. Ночью без существенных осадков, а днем с приближением фронтальных разделов циклона в отдельных районах пройдет небольшой дождь.

В среду осадки (дождь, на севере переходящий в снег) сохранятся на большей территории Приморья. В крае и на побережье усилится ветер, температурный фон понизится на 3–8 градусов.

Во Владивостоке в начале недели осадков не ожидается. Температурный фон высокий: в ночные часы +6…+9 °C, днем +12…+15 °C. В ночь на среду возможен небольшой дождь, усилится северо-западный ветер, температура понизится ночью до +3…+5 °C, днем до +7…+9 °C.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: дождь  холод  приморье  погода  осадки  снег  прогноз  циклон 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru