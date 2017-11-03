На Приморье надвигается циклон из Китая

Он принесет в край снег, дожди, ветер и сильное похолодание, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру»

В предстоящий понедельник, 6 ноября, последний день праздничных выходных, погоду в Приморье будет определять гребень тихоокеанского антициклона. Ночью при малооблачной и без осадков погоде воздух будет выхолаживаться до −1…−6 °C, на востоке и северо-востоке местами до −8…−13 °C. На южном побережье минимальные температуры в пределах +1…+6 °C. В дневные часы температурный фон продолжит повышаться и составит +9…+18 °C.

Во вторник, 7 ноября, Приморский край будет находиться в теплом секторе циклона, смещающегося с северо-востока Китая на юг Хабаровского края. Температурный фон существенно не изменится. Ночью без существенных осадков, а днем с приближением фронтальных разделов циклона в отдельных районах пройдет небольшой дождь.

В среду осадки (дождь, на севере переходящий в снег) сохранятся на большей территории Приморья. В крае и на побережье усилится ветер, температурный фон понизится на 3–8 градусов.

Во Владивостоке в начале недели осадков не ожидается. Температурный фон высокий: в ночные часы +6…+9 °C, днем +12…+15 °C. В ночь на среду возможен небольшой дождь, усилится северо-западный ветер, температура понизится ночью до +3…+5 °C, днем до +7…+9 °C.