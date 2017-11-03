www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.09 р. 100 JPY: 50.92 р.
EUR: 67.68 р. 10 CNY: 87.92 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Связь
Распечатать

"МегаФон" приглашает всех жителей Находки оценить высокие скорости 4G-интернета

03 Ноября 2017, 12:44 | Приморье

4 ноября компания «МегаФон» приглашает всех жителей Находки оценить высокие скорости 4G-интернета, узнать все о современных телеком-технологиях, а также принять участие в различных конкурсах от оператора.

4 ноября в торговом центре «Мега» все жители Находки смогут получить информацию о возможностях сети нового поколения, а любители инновационных игр и развлечений - испытать силы в конкурсах от «МегаФона», получить памятные призы и сувениры.

Так, желающие смогут принять участие в интерактивных гонках, управляя роботами Ollie, или в викторине на знание графического языка, где необходимо будет отгадать названия фильмов, «зашифрованных» в эмодзи. Самые шумные и азартные не упустят возможность накричаться вдоволь в трубку телефона, двигая силой своего голоса персонажа интерактивной игры «Управление голосом», а любители селфи особенно оценят фотозону, где можно будет сделать интересное фото, и выложить потом его в соцсети с тегами праздника. Также можно будет испытать удачу в фотокроссе: по карте, выданной аниматором, в различных точках Торгового центра найти QR-коды, сделать фото согласно заданию и также выложить их в соцсетях. Наиболее активные участники конкурсов получат специальные призы от организаторов.

На площадке можно будет получить подробную консультацию по новой линейке тарифных планов «ВКЛЮЧАЙСЯ!», услугам компании и протестировать скорость мобильного интернета.

«Находка стала еще одним городом, которому доступны скорости 4G от «МегаФона», --отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон».— Теперь его жители могут пользоваться мобильным Интернетом на скорости до 100 Мбит/с с помощью 4G-модемов, смартфонов, планшетов и других устройств, поддерживающие стандарт связи LTE. Ну а тот, у кого пока нет таких гаджетов, сможет протестировать все возможности 4G на нашей интерактивной площадке. Кроме того, здесь каждый найдет себе занятие по душе, узнает больше о новых технологиях, а самые активные и удачливые обязательно уйдут домой с подарком».

Присоединиться к hi-tech–активностям можно будет с 13:00 до 16:00, все развлечения на площадке праздника бесплатные.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: 4g  Мегафон  интернет 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru