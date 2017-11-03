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"МегаФон" приглашает всех жителей Находки оценить высокие скорости 4G-интернета
4 ноября компания «МегаФон» приглашает всех жителей Находки оценить высокие скорости 4G-интернета, узнать все о современных телеком-технологиях, а также принять участие в различных конкурсах от оператора.
4 ноября в торговом центре «Мега» все жители Находки смогут получить информацию о возможностях сети нового поколения, а любители инновационных игр и развлечений - испытать силы в конкурсах от «МегаФона», получить памятные призы и сувениры.
Так, желающие смогут принять участие в интерактивных гонках, управляя роботами Ollie, или в викторине на знание графического языка, где необходимо будет отгадать названия фильмов, «зашифрованных» в эмодзи. Самые шумные и азартные не упустят возможность накричаться вдоволь в трубку телефона, двигая силой своего голоса персонажа интерактивной игры «Управление голосом», а любители селфи особенно оценят фотозону, где можно будет сделать интересное фото, и выложить потом его в соцсети с тегами праздника. Также можно будет испытать удачу в фотокроссе: по карте, выданной аниматором, в различных точках Торгового центра найти QR-коды, сделать фото согласно заданию и также выложить их в соцсетях. Наиболее активные участники конкурсов получат специальные призы от организаторов.
На площадке можно будет получить подробную консультацию по новой линейке тарифных планов «ВКЛЮЧАЙСЯ!», услугам компании и протестировать скорость мобильного интернета.
«Находка стала еще одним городом, которому доступны скорости 4G от «МегаФона», --отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон».— Теперь его жители могут пользоваться мобильным Интернетом на скорости до 100 Мбит/с с помощью 4G-модемов, смартфонов, планшетов и других устройств, поддерживающие стандарт связи LTE. Ну а тот, у кого пока нет таких гаджетов, сможет протестировать все возможности 4G на нашей интерактивной площадке. Кроме того, здесь каждый найдет себе занятие по душе, узнает больше о новых технологиях, а самые активные и удачливые обязательно уйдут домой с подарком».
Присоединиться к hi-tech–активностям можно будет с 13:00 до 16:00, все развлечения на площадке праздника бесплатные.
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