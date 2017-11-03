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В Приморье сотрудники "Ростелекома" провели субботник на пляже бухты Стеклянная
«Ростелеком» на Дальнем Востоке проводит акцию «Серия добрых дел». В рамках акции сотрудники компании своими силами организовали и провели субботник на пляже бухты Стеклянная. В мероприятии приняло участие более 150 человек.
В минувшие выходные сотрудники «Ростелекома» во Владивостоке приняли участие в субботнике пляже бухты Стеклянная. Общественный пляж после летнего сезона был очищен от многочисленного мусора. Всего было собрано более полутоны мусора, стеклянных бутылок, пластиковой посуды и т.д. Далее мусор был вывезен на полигон по переработке бытовых отходов.
«Владивосток – наш родной город, а побережье - любимое место отдыха его жителей и гостей. Сегодня мы с коллегами сделали общественный пляж бухты Стеклянная чистым, ухоженным. Если каждый отдыхающий проявит сознательность, будет убирать за собой, то так мы сохраним нашу прекрасную природу на будущих поколений. Кто принимает участие в субботниках, все чаще думает о том, чтобы не мусорить. Кроме того, подобные мероприятия с сотрудниками - отличный тимбилдинг», - отметил директор по работе с массовым сегментом «Ростелекома» на Дальнем Востоке Сергей Шишмарев.
После уборки пляжа для сотрудников и их семей был организован пикник с конкурсами и награждением самых активных участников субботника.
Напомним, что в рамках «Серии добрых дел» ранее сотрудники принимали участие в уборке мыса Вятлина на острове Русский.
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