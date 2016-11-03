3 ноября на сайте Центра «Амурский тигр» открылось голосование за лучшее имя тигру, ставшему знаменитыми после того как он посетил города Артем и Владивосток. Более 550 вариантов для голосования прислали читатели на почту и редакционный WhatsApp в рамках совместного проекта VL.RU и Центра «Амурский тигр».

Проголосовать можно по ссылке.

Напомним, в середине октября амурский тигр пришел во Владивосток (а специалисты уверены, что за несколько недель до того, как посетить столицу Приморья, этот же тигр побывал и в г. Артём). 20 октября Департамент охотничьего надзора Приморского края отловил тигра и хищника поместили в Центр реабилитации (ПРОО «Центр Тигр»). Сейчас хищник чувствует себя хорошо, отлично охотится и боится людей. Специалисты же ждут подробных результатов анализов, чтобы принять решение либо о выпуске тигра в дикую природу, либо о помещении его в зоопарк.

Как уверяют эксперты, тигры на клички не откликаются, но нам – людям – важно, чтобы у героев (в том числе среди животных) были собственные имена. Именно поэтому Центр «Амурский тигр» совместно с сайтом VL.RU предложили всем желающим принять участие в выборе клички для тигра.

За неделю, с 26 октября по 2 ноября читатели сайта прислали в редакцию более 1600 сообщений на почту и в WhatsApp. Многие из сообщений повторялись. Были читатели, в письмах которых было по одному или два слова. Но нашлись и те, кто философски объяснял свои идеи, дополнял их примерами из истории, мифологии и переводил то или иное имя с разных языков.

Были и варианты, авторы которых проявили нешуточную фантазию. Например, БАМ, Бафомет, БРИКС, Буцефал, Буртуч, Вий, Губернатор, Добби, ДиКаприо, Желтый Полосатик, Инопланетный гость, Козинак, Мельдоний, Миклуха, Мэр, Навуходоносор, Неуловимый Джо (из анекдота), Пушистые штаны, Рас Аль Гул, Старк, Террор, Фигаро, Эрасус (что бы это ни значило). Много было составных имен — Владар, Владарт, Владик Артемович, Владислав Шаморовский, Влаша (от слов Владивосток и Шамора), Выселковский Влад Артемович и т.д. Некоторые имена — например, Цезарь или Амба — попали бы в шорт-лист. Но, увы, они уже присвоены другим тиграм.

Всего читатели прислали более 550 уникальных вариантов имен. Из них мы и сформировали шорт-лист. В него вошли предложения от жителей Приморья, министра экологии и природных ресурсов Сергея Донского, Центра «Амурский тигр» и редакции VL.ru.

Выбор был непростым. В финальный список для голосования вошли 10 вариантов. Мы расположили их в алфавитном порядке:

Центр «Амурский тигр» предложил вариант – Амурчик, в честь героя детских книжек о приключениях тигренка. В сентябре этого года вышла третья часть серии, которая получила название «Амурчик в городе». Чем не совпадение?

Арсений, по аналогии с фамилией Арсеньева, объяснила читательница Валентина Легензова; тигр ведь тоже «путешественник».

Варяг – это имя «наше приморское, тихоокеанское!» - прокомментировал читатель с говорящим ником army; «Варягом», напомним, называется флагман Тихоокеанского флота, гвардейский ракетный крейсер.

Министр экологии и природных ресурсов Сергей Донской предложил имя Владик, «за любовь к городской жизни».

Дерсу – этот вариант — в честь охотника, проводника Арсеньева и главного действующего лица романа «По Уссурийскому краю» — предложили около 30 читателей.

Когтяусэр – этот элегантный вариант предложила наша самая маленькая читательница, десятилетняя Оля Червякова.

Пилигрим. Вариантов на тему «пути» было множество, но мы выбрали самый поэтичный.

Суровый. Несколько читателей предложили назвать тигра по «говорящей» фамилии Алексея Сурового, который руководил группой сотрудников Охотнадзора, которая занималась поиском и отловом хищника в городе.

Урбан (по слову «урбанизация». «И по смыслу подходит, и по урчанию», - объяснила одна из авторов этого имени Анастасия Омельченко)

А вариант от VL.ru — Хайшенвей. Так Владивосток называют ближайшие соседи — китайцы. Раз уж Владик в честь Владивостока уже есть...

Сегодня начинается второй, финальный этап выбора имени тигру – голосование. Выбрать можно только 1 вариант. Имя, набравшее большинство голосов, будет присвоено тигру.

Автор варианта, победившего в голосовании, получит памятный приз от Центра «Амурский тигр» и сайта VL.RU.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.