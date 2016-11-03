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Жители Владивостока "воюют" с Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю

03 Ноября 2016, 12:20 | Приморье

Жильцы жилого дома по ул. Александровича, 13 во Владивостоке стали заложниками ведомственной неразберихи. Не один год идет тихая война между жильцами этого дома и Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю, на балансе которого с 1975 года числится этот дом. Война, надо сказать, неравная. Жильцы считают несправедливой оценку стоимости услуг, выставляемую в счетах, так как фактически не получают их в полной мере. Люди забыли, что такое горячие батареи зимой или ремонт фасадов и протекающей крыши. Ведомство же настаивает на обратном, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Проблема споров лежит на поверхности: с дома так и не снята ведомственная принадлежность. Дом, который находится в черте города Владивостока, не передан муниципалитету, хотя для этого есть все законные основания.

Людям, по большому счету, все равно, кто их обслуживает, главное, чтобы услуги оказывались качественно. Вот и пишут они жалобы во все инстанции о том, что мерзнут, жалуются на некачественный ремонт теплотрассы. А им в ответ – письма, ищите, мол, себе управляющую организацию. Но в том плачевном состоянии, до которого довели привлекательный двухэтажный дом в зеленой пригородной части Владивостока, он не нужен никому - ни управляющим компаниям, ни муниципалитету.

Мотив отказа прост: пусть Погрануправление приведет его в надлежащее состояние, а затем уже передает на баланс городу. В свою очередь, нынешний балансодержатель дома по Александровича, 13 – Погрануправление ФСБ РФ по Приморскому краю - мотивирует отказ потратить на ремонт средства тем, что на сегодня 80% квартир жилого дома уже приватизированы.

Жильцы дома уже писали обращения в администрацию г. Владивостока, начальнику ГЖК МАНДРЫКО С. Н., в Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю, в военную прокуратуру 304 гарнизона г. Владивостока. Может, кто-нибудь посоветует, куда еще нужно обратиться, чтобы проблема сдвинулась с мертвой точки? Неужели к самому президенту РФ, или в Приморском крае все же есть чиновники, способные принимать решения, а не давать отписки?!

Надежда ВОРОНЦОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Надежда Воронцова
Теги: жилье 



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