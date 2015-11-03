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Конгресс народов посвятили Великой Победе
Во Владивостоке прошло ежегодное масштабное межнациональное мероприятие
Самое масштабное межнациональное мероприятие Приморья прошло на острове Русском в кампусе ДВФУ - Конгресс народов Приморья, пишет Деловая газета "Золтой Рог".
В этом году Конгресс приурочен к юбилейной дате - 70-летию окончания Второй мировой войны. Для участия
в мероприятии съехались более 600 делегатов со всего края. Среди них представители национальных диаспор, общественных организаций, органов власти, а также ветераны и молодежь.
Мероприятие стартовало с круглого стола «Победа, добытая единством: приморцы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Как отметил директор департамента внутренней политики Александр ПЛОТНИКОВ, Приморье - регион, в котором проживает более 156 национальностей, и всех объединяет общая Победа.
«Наши отцы и деды ценой своих жизней в военные годы отстояли свободу. В те годы в полках Красной Армии плечом к плечу стояли представители разных национальностей, для которых Приморье было родным домом. И сегодня нам необходимо сохранить это единство, взаимоуважение и толерантность друг к другу», - подчеркнул он.
В ходе работы круглого стола приморские ветераны рассказали о времени, проведенном на полях сражений, о боевых товарищах, не вернувшихся с войны, о необходимости сохранения межнационального единства.
Участникам Конгресса также представили уникальную выставку о Героях Приморья, внесших большой вклад в Победу.
Отметим, участников Конгресса ждала насыщенная культурная программа. Вторую часть мероприятия открыла яркий интерактивный концерт и национальные выставки, на которых приморские народы представили особенности своего быта и культуры. Особенности межнациональных отношений в Приморье обсудили на пленарном заседании и дискуссионных площадках.
Организаторы Конгресса народов Приморья - администрация Приморского края, Ассамблея народов Приморья и ДВФУ.
Напомним, впервые Конгресс народов Приморья прошел в декабре 2013 года. Тогда он был посвящен 75-летию Приморского края и 10-летнему юбилею Ассамблеи народов Приморья. А темой Конгресса в 2014 году стало «Укрепление гражданского единства и межнационального согласия: региональный аспект». В этом году мероприятие состоялось уже в третий раз.
По мнению губернатора, Приморье - многонациональный край, поэтому проведение здесь подобных мероприятий просто необходимо.
«Каждый из народов вносит вклад в развитие региона. В этом многообразии и есть преимущество региона. И сегодня главная задача - сохранить межнациональное согласие, культуру, язык и самобытность каждого народа», - подчеркнул глава Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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