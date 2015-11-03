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Во Владивостоке выбрали самую красивую студентку (ФОТОРЕПОРТАЖ)

03 Ноября 2015, 15:41 | Приморье

Во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса прошел финал регионального этапа конкурса «Мисс Студенчество России», сообщает деловая газета "Золотой Рог". За титул боролись студентки ВГУЭС, ДВФУ, Дальрыбвтуза, ВФ РТА и ТГМУ.

Организатором регионального этапа конкурса «Мисс Студенчество России» выступило краевая организация Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи». Конкурс проходил при поддержке Владивостокского государственного университета экономики и сервиса и департамента по делам молодежи администрации Приморского края. В финал регионального этапа вышли 10 девушек из 30 желающих.


 

Участницы должны были подготовить видеопрезентацию о студенческой жизни, рассказать о своем кумире и продемонстрировать творческий номер. Кроме того, им предстояло продефилировать перед жюри и публикой в самой разной одежде: в вечернем платье, русском народном костюме, купальнике и свадебном платье.

Председатель жюри конкурса «Мисс Студенчество Приморья», ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева приветствовала участниц конкурса:

– Уважаемые участницы, гости и коллеги! Я рада приветствовать вас в стенах Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. «Красотаэто страшная сила!» — говорила Раневская. Но красота – это лишь форма. Очень важно содержание – это великая и сложная работа над собой, и девушки должны продемонстрировать и эту сторону своей личности!

 


 

Итоги конкурса оказались следующими, сообщает деловая газета "Золотой Рог":

Главный титул «Мисс Студенчество Приморья» присужден студентке ВГУЭС Александре Прозоровой.

«Первой вице-мисс Студенчество» стала студентка ВФ РТА Екатерина Микулич.

Звания «Вице-мисс Студенчество», а также приза зрительских симпатий удостоена Анастасия Марухина из Дальрыбвтуза.

Желаем Александре Прозоровой достойно  представить Прниморье в финальном туре конкурса «Мисс Студенчество России», который пройдет с 19 по 26 ноября в городе Иваново.


 

СПРАВКА ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ "ЗОЛОТОЙ РОГ": Мисс Студенчество Приморья Александра Прозоровастудентка 4-го курса ВГУЭС бакалавриата «Экономика. Макроэкономическое планирование и прогнозирование». Участница коллектива ведущих «Статус», ведущая вузовских мероприятий. Занимается танцами, фитнес-аэробикой, бегом, увлекается театром. Александра родом из Иванова, откуда взял начало конкурс студенческих красавиц, который проводился уже в девятый раз и региональный этап которого впервые прошел в этом году  во Владивостоке.

 


 

 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: мисс студенчество  титул  конкурс красоты  жюри 



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Комментарии

  • 36216:07, 03.11.2015#

    Мясо на полки народных магазинов.

  • Псевдоним16:35, 03.11.2015#

    ну так-то не гони, под №5 хорошенькая)

  • Р вЂ™Р ВµРЎвЂљР ВµРЎР‚Р 16:24, 03.11.2015#

    Да, уж. Видимо женский генофонд выехал за рубеж на заработки. Ужас, ужас, ужас!!!

  • Псевдоним16:36, 03.11.2015#

    слева 2 девушки куда симпатичнее!

  • Псевдоним16:43, 03.11.2015#

    Саша ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ!!!! Фотографа на мыло!

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј13:48, 06.11.2015#

    я б вдул!

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