Во Владивостоке выбрали самую красивую студентку (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса прошел финал регионального этапа конкурса «Мисс Студенчество России», сообщает деловая газета "Золотой Рог". За титул боролись студентки ВГУЭС, ДВФУ, Дальрыбвтуза, ВФ РТА и ТГМУ.

Организатором регионального этапа конкурса «Мисс Студенчество России» выступило краевая организация Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи». Конкурс проходил при поддержке Владивостокского государственного университета экономики и сервиса и департамента по делам молодежи администрации Приморского края. В финал регионального этапа вышли 10 девушек из 30 желающих.





Участницы должны были подготовить видеопрезентацию о студенческой жизни, рассказать о своем кумире и продемонстрировать творческий номер. Кроме того, им предстояло продефилировать перед жюри и публикой в самой разной одежде: в вечернем платье, русском народном костюме, купальнике и свадебном платье.

Председатель жюри конкурса «Мисс Студенчество Приморья», ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева приветствовала участниц конкурса:

– Уважаемые участницы, гости и коллеги! Я рада приветствовать вас в стенах Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. «Красота — это страшная сила!» — говорила Раневская. Но красота – это лишь форма. Очень важно содержание – это великая и сложная работа над собой, и девушки должны продемонстрировать и эту сторону своей личности!





Итоги конкурса оказались следующими, сообщает деловая газета "Золотой Рог":

Главный титул «Мисс Студенчество Приморья» присужден студентке ВГУЭС Александре Прозоровой.

«Первой вице-мисс Студенчество» стала студентка ВФ РТА Екатерина Микулич.

Звания «Вице-мисс Студенчество», а также приза зрительских симпатий удостоена Анастасия Марухина из Дальрыбвтуза.

Желаем Александре Прозоровой достойно представить Прниморье в финальном туре конкурса «Мисс Студенчество России», который пройдет с 19 по 26 ноября в городе Иваново.





СПРАВКА ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ "ЗОЛОТОЙ РОГ": Мисс Студенчество Приморья Александра Прозорова – студентка 4-го курса ВГУЭС бакалавриата «Экономика. Макроэкономическое планирование и прогнозирование». Участница коллектива ведущих «Статус», ведущая вузовских мероприятий. Занимается танцами, фитнес-аэробикой, бегом, увлекается театром. Александра родом из Иванова, откуда взял начало конкурс студенческих красавиц, который проводился уже в девятый раз и региональный этап которого впервые прошел в этом году во Владивостоке.







