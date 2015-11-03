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В Приморье нет действующих пожаров
В Приморье на землях лесного фонда ликвидированы все пожары. Тем не менее на территории края сохраняется особый противопожарный режим.
Как сообщили в департаменте лесного хозяйства, прежде всего положительная динамика связана с оперативностью выявления пожаров и их ликвидацией в первые сутки с момента обнаружения. Благодаря постоянному мониторингу ситуации в лесах Приморья этого удалось добиться в 79% случаев.
«Последние 19 пожаров были ликвидированы на территориях Дальнереченского, Шкотовского, Кавалеровского, Пожарского, Красноармейского, Хасанского, Пограничного, Чугуевского, Черниговского, Михайловского районов и Дальнегорского городского округа. Их общая площадь составила более тысячи гектаров», - сообщили в ведомстве.
Напоминаем, что в случае обнаружения пожара приморцам следует звонить по телефонам: 8 (42337) 3-43-72 или 8-800-100-94-00.
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