В Приморье нет действующих пожаров

В Приморье на землях лесного фонда ликвидированы все пожары. Тем не менее на территории края сохраняется особый противопожарный режим.

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства, прежде всего положительная динамика связана с оперативностью выявления пожаров и их ликвидацией в первые сутки с момента обнаружения. Благодаря постоянному мониторингу ситуации в лесах Приморья этого удалось добиться в 79% случаев.

«Последние 19 пожаров были ликвидированы на территориях Дальнереченского, Шкотовского, Кавалеровского, Пожарского, Красноармейского, Хасанского, Пограничного, Чугуевского, Черниговского, Михайловского районов и Дальнегорского городского округа. Их общая площадь составила более тысячи гектаров», - сообщили в ведомстве.

Напоминаем, что в случае обнаружения пожара приморцам следует звонить по телефонам: 8 (42337) 3-43-72 или 8-800-100-94-00.