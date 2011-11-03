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В Приморском крае открыт первый удостоверяющий центр проекта «Электронное правительство»
С 1 ноября во Владивостоке ОАО «Ростелеком» начал оказание услуг удостоверяющего центра в тестовом режиме. Данные услуги включают в себя выдачу кодов активации «Личного кабинета» на Едином портале государственных услуг и выдачу ключа электронных цифровых подписей.
Компания «Ростелеком» запускает в регионах услуги удостоверяющего центра по всей России в рамках государственной программы «Информационное общество». Это позволит заметно упростить доступ жителей к государственным услугам. В удостоверяющем центре операторы будут выдавать гражданам носители (e-token) с «ключом» электронной цифровой подписи, который может быть использован для подтверждения подлинности электронного документа или для получения доступа к информационным ресурсам и сервисам портала Госуслуг.
На первом этапе удостоверяющий центр будет работать только с физическими лицами, выдавая коды активации пользователя для активации Личного кабинета на Едином портале государственных услуг. Регистрация на этом портале позволяет в электронном виде в кратчайшие сроки и без встречи с чиновниками подать заявление на оформление загранпаспорта, водительского удостоверения и т.п. В ближайшее время планируется организовать также выдачу электронных цифровых подписей юридическим лицам.
Первоначально «Ростелеком – Дальний Восток» организовал открытие восьми пунктов по оказанию услуг удостоверяющего центра, по одному в каждом регионе. В будущем количество таких центров будет увеличено.
Услуги удостоверяющего центра ОАО «Ростелеком» во Владивостоке можно получить по адресу: пр-т Красного Знамени, 37. Режим работы: вторник-суббота: с 10.00 до 19.00 часов, перерыв с 14.00 до 15.00; понедельник и воскресенье - выходные.
Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком».
ОАО «Ростелеком» – национальная телекоммуникационная компания России – является крупнейшей российской телекоммуникационной компанией. Сегодня «Ростелеком» владеет комплексом государственных лицензий, позволяющих оказывать широкий спектр телекоммуникационных услуг во всех регионах Российской Федерации. Компания располагает самой большой магистральной сетью связи суммарной протяженностью около 500 тыс. км и уникальной инфраструктурой доступа к 35 млн. российских домохозяйства. В итоге различными услугами компании сегодня пользуются более 100 млн. жителей России. Основным акционером ОАО «Ростелеком» является государство, которое через ОАО «Связьинвест», Агентство по страхованию вкладов и Внешэкономбанк контролирует 53,4% обыкновенных акций компании.
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