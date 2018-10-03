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В Приморье наградили лучших педагогов

03 Октября 2018, 19:19 | Приморье

Торжественное мероприятие, посвященное Дню дошкольного работника и Дню учителя, состоялось в Приморском театре молодежи во Владивостоке в среду, 3 октября. Врио Губернатора края Олег Кожемяко наградил воспитателей, педагогов и сотрудников образовательных учреждений, которые за время своей работы внесли наибольший вклад в развитие сферы.

В преддверии праздника работников сферы образования и почетных деятелей профессии поздравил Олег Кожемяко. По его словам, этот праздник в стране всегда отмечают с большой благодарностью и теплотой.

«Ваша профессия самая лучшая, она созидательная. Вы не только даете детям образование, но и помогаете им чувствовать себя в жизни человеком, отделять добро от зла, правду от лжи. Именно в руках учителя – судьба будущих поколений и нашей страны. Мы всю жизнь помним свои школьные годы, как доставляли хлопоты учителям, как переживали перед экзаменами вместе с ними. И мне очень приятно, что сегодня в этом зале присутствует моя классная руководительница, которая где-то прощала нам наши мальчишеские выходки, но всегда делилась опытом», – сказал он.

Учитель английского языка, классный руководитель врио главы региона Таисия Курбатская преподавала в школе поселка Лучегорск Пожарского района. Ребята из класса, в котором учился Олег Кожемяко, были первыми выпускниками Таисии Михайловны. Тех мальчишек и девчонок, окончивших школу 39 лет назад, педагог вспоминает самыми теплыми словами.

«В жизни каждого педагога случается первый выпуск. Эти ученики всегда самые особенные – все 39 лет мы регулярно встречаемся классом. Одним из выпускников был Олег Николаевич. Рос, как все мальчишки в стране, счастливым, очень шумным, но способным. Всегда везде принимал участие. А ту дружбу и верность товарищам он проносит несмотря на время и занимаемые должности», – рассказала классный руководитель.

Олег Кожемяко наградил лучших работников сферы Почетной грамотой Губернатора Приморья. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения награду получили завхоз школы №6 села Духовское Евгения Бурнашова, учитель начальных классов владивостокской школы №80 Нина Вологина, преподаватель Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа Елена Долгова, воспитатель детского сада №166 Владивостока Наталья Жигалина, машинист по стирке и ремонту спецодежды детского сада  №166 Владивостока Алла Миронова, преподаватель отдела учебной и воспитательной работы филиала Дальневосточный федеральный университет в Артеме Лариса Пацула.

Благодарность главы региона объявлена заместителю заведующего по воспитательной и методической работе детского сада №4 Артема Татьяне Глебовой, воспитателю детского сада №16 «Светлячок» села Михайловка Оксане Милевской, воспитателю детского сада №32 «Росинка» поселка Новошахтинский Ирине Пестерниковой, мастеру производственного обучения Александру Попову и преподавателю колледжа машиностроения и транспорта Любови Реве, а также воспитателю детского сада №33 Артема Нине Шавановой.

С ответным словом выступили студенты первого курса Школы педагогики Дальневосточного федерального университета, будущие учителя английского и китайского языков Анастасия Фроловичева из села Черниговка, русского языка и литературы – Денис Карпов из села Варфоломеевка.

В этом году ребята вошли в число высокобалльников Приморья по ЕГЭ. Своим призванием они называют профессию учителя, а после окончания университета планируют остаться в родном крае.

«Нам выпала большая честь поздравить вас с наступающим праздником. Уже сейчас на первом курсе мы понимаем, что профессия учителя – одна из самых сложных, но в тоже время самых благородных. Она требует терпения, креативности и полной самоотдачи. Мы поздравляем всех тех, кто посвятил свою жизнь этому нелегкому труду. Благодарим вас за преданность вашему делу!» – обратились они к собравшимся в зале.

По завершении официальной части мероприятия актеры Приморского театра молодежи показали спектакль «Алые паруса», посвященный 80-летию края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.   

 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: школа  приморье  кожемяко  дети  кадры  награда 



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