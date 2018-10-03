"Деньги не в счет"

Специалисты из западных регионов с большим нежеланием меняют цивилизацию на дальневосточные дебри

Специфика экономики Дальнего Востока – высокая ценность инженеров и трудовых специальностей. Правительство страны планирует создание к 2025 году на Дальнем Востоке порядка 135 тыс. новых рабочих мест. Очевидно, что только за счет существующих местных кадровых возможностей эту потребность удовлетворить невозможно. От чего зависит будущее рынка труда Дальнего Востока, и какими должны быть новые стратегии для работодателей – разбиралась Деловая газета «Золотой Рог».

«Я проводил опрос среди московских коллег-журналистов: за какие деньги вы бы поехали работать на Дальний Восток? Ответ однозначный: нужно приложить большие усилия, чтобы человек, не родившийся на Дальнем Востоке, поехал сюда работать с большим удовольствием. Это серьезная задача. Исторически освоение дальневосточных территорий – это командная история. Люди здесь появлялись, когда шла целенаправленная работа государственного масштаба. Может быть, что-то подобное нужно предложить и сейчас. Ясно, что нужна отдельная стратегия и плановая работа по подготовке кадров. Сопутствующая проблема – чтобы местные специалисты не уезжали из региона, и желательно, чтобы приезжали из других регионов», - отмечает руководитель службы экономических программ телеканала «Россия 24» Алексей БОБРОВСКИЙ.

«Конечно, этот вопрос нужно решать, опираясь на возможности региона – предоставляя рабочие места, в первую очередь, местным жителям. Необходим анализ: есть ли у дальневосточников определенное профобразование, готовы ли мы их переобучить, так как возникают новые отрасли, которые никогда не были историческими для региона», - считает министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр КОЗЛОВ.

На ближайшие три года на реализации программы развития Дальнего Востока выделено 55 млрд рублей. На эти деньги в точках роста регионов (то есть, в местах строительства новых производств) будут построены инфраструктуры – сады, школы, спортивные и коммунальные объекты.

«К сожалению, мы не можем охватить сразу все населенные пункты Дальнего Востока. И возникает диссонанс в разговорах – почему создается инфраструктура для тех, кто приезжает? Но так было всегда: там, где есть динамика - возникает что-то новое», - говорит министр.

Для привлечения на Дальний Восток квалифицированных специалистов сегодня рассматривается увеличение в четыре раза суммы «подъемных» выплат, что расширит границы и даст людям возможность воспринять переезд не так критично. А переезжать, как считают участники встречи, есть смысл - в западной части страны многие специалисты уперлись в карьерный потолок, в то время как на Дальнем Востоке, где маневров больше, а конкуренции меньше, они могут занять должность выше и зарабатывать больше.

Все дело в нетворкинге?

По оценке специалистов, на Дальнем Востоке создана фундаментально новая основа для того, чтобы бизнесу было интересно приходить в регион – развиваться, создавать рабочие места. И тут на первый план выходит задача помочь работнику и работодателю коммуницировать и находить друг друга.

«По моему ощущению, коммуникация и кооперация между людьми из разных сфер решает все. Если будет нетворкинг между ними, то будет и подготовка кадров для бизнеса, и раскрытие возможностей человека», - считает ректор ДВФУ Никита АНИСИМОВ.

«Для меня стало совершенно очевидно, что проблема Дальнего Востока сегодня - в отставании управленческих решений. Я абсолютно уверена, что нужно переходить от принципа управления «может быть, когда-нибудь, кто-то откроет предприятия, и тогда мы начнем срочно решать кадровый вопрос» к современной эффективной системе управления, – заявила на IV Восточном экономическом форуме зампред Государственной Думы РФ Ирина ЯРОВАЯ. – Проблема работодателей в том, что, когда они приходят на территорию и вкладывают инвестиции, не начинает работать управленческая система по развитию рынка труда под этот конкретный запрос работодателя. Но когда уже построено производство, поздно начинать думать о подготовке кадров. Поэтому нужно уходить от режимов ручных управлений – должны работать управленческие системы, должны работать обязанность и ответственность».

Политик считает, что, во-первых, необходимо сделать не вариативным (по усмотрению), а обязательным для каждого субъекта РФ принятие не только прогноза социально-экономического развития, но и прогноза баланса трудовых ресурсов.

Второе. У Роструда есть сайт «Трудвсем». Человек должен ориентироваться на рынке труда – какие специальности в каких регионах востребованы и где получить образование.

«Третье. Государство сегодня вложило большие средства в автоматизированную информационную систему, которая осуществляет мониторинг по определенным экономическим показателям для принятия дальнейших управленческих решений. Давайте создадим на базе этой системы платформу по прогнозу баланса трудовых ресурсов для того, чтобы Министерства, ориентируясь на этот прогноз, в обязательном порядке поручали Министерству просвещения подготовку специалистов для конкретных регионов по конкретным специальностям. Министерство просвещения должно быть встроенным в общую экономическую систему страны. Оно не должно быть просто структурой, которая обеспечивает коммерческое образование», - говорит Ирина Яровая.

«До сих пор приезжаешь в регионы и на вопрос: «Кто у вас отвечает за подготовку кадров?» получаешь ответ: «министерство образования». А министерство образования абсолютно никак не коммуницирует и не взаимодействует в этой части ни с министерством промышленности, ни с другими отраслевыми ведомствами, - отмечает генеральный директор агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана ЧУПШЕВА. - Между тем, запрос должен идти не только от работодателей, но и от понимания региона своей стратегии развития – какие отрасли и перспективные направления нужно развивать, и какие компетенции нам для этого нужны. Это вопрос краевой власти».

На это врио вице-губернатора Приморского края Ирина МАНУЙЛОВА, отвечающая за вопрос подготовки кадров в регионе, сообщила о принятии руководством края дорожной карты «Трудовые ресурсы и образование». Документ отталкивается от стратегии развития субъекта: кто зайдет, какие отрасли будут в приоритете, какие производства будут открываться. Это позволяет понять, какие специалисты будут востребованы на различных уровнях образования.

«Какая помощь нам нужна, собственно, от работодателей? То самое партнерство, без которого невозможно заставить эту систему работать эффективно. Конечно, мы бы хотели, чтобы работодатель шел к нам не просто за подписанием договора о намерениях, а понимал, что сегодня система образования является для него перспективным стратегическим партнером. Тогда можно говорить о долгосрочной перспективе подготовки кадров. Сегодня модель достаточно вариативная. Варианты находятся в процессе совместного сотрудничества. Очень важно, чтобы площадка была максимально открыта для обсуждения между системой образования и работодателями», – отметила Ирина Мануйлова.

Дорого, но окупается!

Инвесторы считают, что уже давно в полную силу используют ресурсы системы образования. Правда, ценой вложения немалых средств. Но цель, по их признанию, оправдывает средства.

«То, что усилия по целевой подготовке кадров для бизнеса окупаются – совершенно точно. – сообщил гендиректор ООО «СИБУР» Михаил КАРИСАЛОВ. - У меня прогноз позитивный, он базируется на том, что мы сегодня получили в результате совместных действий. Придя на Дальний Восток несколько лет назад, первое, с чем мы столкнулись: базовый выпускник вуза не всегда знает предмет. Университет развил в нем способность и умение получать знания, нашей же задачей стало добавить практические навыки.

50% от наших целевиков остается на наших производствах – это цифра очень хорошая. Она не дается просто так. Мы ведем своих студентов со школы, потому что престиж работы нефтехимика, химика не велик. Если смотреть на количество выпускников, желающих сдавать ЕГЭ по химии – то их менее 1%. Сегодня мы работаем с более 30 учебных заведений по всей стране. На ДВ это ДВФУ и Амурский федеральный университет. В этих заведениях в общей сложности около 250 человек готовится целенаправленно для нас.

Сегодня вложение нашей компании в корпоративный университет составляет порядка полумиллиарда рублей. Мы вынуждены тратить эти деньги для того, чтобы получить нужные нам по уровню подготовки кадры. Так что мы работаем комплексно – школа, суз, вуз, корпоративный университет, практика, обязательное развитие социальных инфраструктур, потому что человека мало привести, его нужно удержать.

Предложение для взрослых

Специалисты делают ставку на привлечение к работе на Дальнем Востоке не только вчерашних выпускников учебных заведений, но и таких трудовых ресурсов, как инвалиды и так называемое «взрослое» население.

- Мы наблюдаем высокий спрос на системы подготовки у взрослых людей, - сообщил генеральный директор Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров (Ворлдскиллс Россия)» Роберт УРАЗОВ. - Чем мы можем ответить, давайте посмотрим статистику: только 15% взрослого населения страны в возрасте 25-64 лет вовлечено в непрерывное образование. Это говорит о том, что мы фактически не используем тот ресурс, который есть: люди могли бы пройти профессиональную переподготовку, но мы с этим ничего не делаем. Первая проблема: как мотивировать взрослого получить дополнительные навыки, так как сегодня нужен человек, который обладает не одним навыком – их должно быть много. Вторая проблема – это сами образовательные учреждения, которые, как правило, достаточно закрыты по отношению ко взрослому человеку. Нам категорически важно развернуть систему подготовки в сторону взрослых.

На фото: В отличие от чиновников и политиков, приморцы в упор не видят особых перемен на трудовом фронте.

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