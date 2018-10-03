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В Приморье абоненты Tele2 протестируют связь на тарифе с безлимитным интернетом
Tele2 запускает новый тарифный план с безлимитным интернетом и неограниченными звонками внутри сети. Условия домашнего региона сохраняются в поездках по России. Tele2 также предлагает новым абонентам бесплатно протестировать качество на тарифе «Мой безлимит».
Tele2 запускает новый тарифный план «Мой безлимит». Он ориентирован на тех абонентов, которые регулярно потребляют больший объем трафика, чем предлагает текущая тарифная линейка оператора. Помимо безлимитного интернета и неограниченных звонков на Tele2 России, тариф включает пакет минут для звонков по всей стране и SMS. Используя подход «других правил», Tele2 предоставляет тариф на особых условиях. Пользователи Tele2 получают качественный интернет без ограничений на 4G-скоростях, а новые клиенты – возможность тестировать связь в течение двух недель бесплатно.
В Приморском крае пользователи безлимитного интернета за 500 рублей в месяц получают пакет из 500 минут и 50 SMS. Клиентам также доступны неограниченные звонки в сети Tele2 по всей России, которые не расходуют основной пакет минут. В поездках по стране к тарифу применяются условия домашнего региона: входящие звонки бесплатны, исходящие на Tele2 России безлимитны, а вызовы на остальные номера расходуют минуты из пакета. Интернет остается безлимитным за пределами домашнего региона.
При подключении к Tele2 компания предлагает клиентам бесплатно тестировать связь на новом тарифе «Мой безлимит» в течение 14 дней. Если абонент доволен качеством, он может внести 50% от абонентской платы, установленной для тарифа, и продолжить пользоваться услугами Tele2.
У абонентов тарифа «Мой безлимит» есть «SOS-пакет», который сохраняет клиентам доступ к самым важным услугам даже при нулевом балансе счета. В этой ситуации абоненты могут по-прежнему пользоваться мессенджером WhatsApp и навигационными приложениями «Яндекс». «SOS-пакет» подключается бесплатно и автоматически, если на счете клиента недостаточно средств для списания абонентской платы за тариф.
Подробнее о тарифе «Мой безлимит» по ссылке.
Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:
«Мы внимательно следили за развитием ситуации на рынке после возврата конкурентов к практике безлимитных тарифов. Большинство наших клиентов удовлетворены соотношением цены и наполнения текущих пакетных предложений от Tele2, а также дополнительными преимуществами оператора. «Мой безлимит» – развитие нашей линейки для того сегмента наших абонентов, которым на регулярной основе требуется очень большой объем передачи данных».
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