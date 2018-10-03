Текущий год во Владивостоке обещает быть богатым на выполненные дела

До нового года еще не близко, да и работы впереди по-прежнему непочатый край, однако первые и самые важные итоги городских дел и политики мэра Виталия ВЕРКЕЕНКО уже можно подвести.

Свою деятельность в кресле мэра он начал с ознакомительных поездок по ведущим предприятиям города. Встречался с людьми, выслушивал их предложения по благоустройству и дальнейшему развитию города, формируя тем самым программу действий.

В итоге, был отменен ряд скандальных разрешений на строительство – в районе Академгородка, на Эгершельде, а также на улице Кирова. Каждый из этих строительных проектов вызывал резкий протест жителей. Так, в Академгородке высотки намеревались построить прямо в лесной зоне, вырубив для этого тысячи деревьев. На улице Кирова также стройку планировали на небольшом кусочке зеленой зоны. А на улице Полевой, 6 - впритык к школьному стадиону.

Летом было принято еще одно ключевое для города решение - о закрытии мусоросжигательного завода в районе Снеговой Пади, оборудование которого не соответствовало экологическим нормам и необходимым стандартам. Это стало настоящим событием для жителей всего Советского района: люди больше не глотают дым из труб завода.

Также было найдено оптимальное решение проблемы с брошенными застройщиком сетями водоотведения в районе бухты Патрокл, которые загрязняли канализационными стоками безымянное озеро вблизи жилого микрорайона. После вмешательства мэра насосные станции отремонтировали, а волонтеры запустили в озеро полезные микроорганизмы, которые очищают воду.

На днях муниципальный автопарк пополнился новыми автобусами, а несколькими неделями раньше – новой коммунальной спецтехникой: 5 больших и 3 малых «пылесосов» для уборки улиц, тротуаров, скверов и дорожной инфраструктуры закупили по поручению Виталия Веркеенко. Техника – универсальная, в зависимости от оборудования может работать и зимой, и летом.

В ближайших планах – разработка программ ремонта лестниц, подпорных стен, инженерных сетей. По мнению главы города, эта сфера требует особого внимания. Так, износ тепловых сетей во Владивостоке составляет почти 90%! Программа позволит заменить существенный процент труб, снизить число порывов.

Но для реализации планов в городском бюджете должно быть достаточно средств, поэтому главой города были инициированы реформа в сфере муниципальной собственности и реформа в сфере нестационарных торговых объектов. Цели реформы – пополнение городского бюджета, упорядочивание уличной торговли, которая до сих пор развивалась достаточно хаотично, поддержка реального предпринимательства и минимизация недобросовестной конкуренции в малом бизнесе, а также борьба с коррупцией. Как определил идею реформы Виталий Веркеенко, необходимо перейти от «торговли для торговли» к «торговле для людей».