"Разрешите подарить вам цветок просто так?"

Акцию под кодовым названием «Иди, мой друг, дорогою добра» провели добровольцы Благотворительного детского фонда «Тепло наших рук». Прохожие были приятно удивлены, получив в подарок цветок и пожелание хорошего дня.

Цель акции ­ это, прежде всего, социализация детей и тренировка навыков общения, развитие эмоционального интеллекта.

«После первого замешательства и стеснения, буквально через несколько минут дети поняли смысл происходящего и с большим удовольствием дарили цветы и улыбки прохожим», ­ комментирует директор детского дома Надежда ГУСЕВА.

А вот что написали сами ребята об участии в акции: «Люди улыбались, и настроение поднималось у них и у нас»; «Нам было тепло от их улыбок»; «Кто был грустным ­ становился радостным от нашего внимания. И у меня тоже было радостно на душе»; «Мне было приятно, что смог принести чуточку тепла незнакомому человеку».

«Как расцветали лица людей на нашем пути! ­ делится впечатлениями волонтер Екатерина ИЛАНГ. ­ Да, люди встречались разные, для многих «просто так» ­ это фантастика: поначалу они пытались найти подвох и лихорадочно соображали, что потребуется от них взамен. Но к нашей общей радости, агрессии мы не встретили».

Акция не оставила равнодушным никого: ни прохожих, ни самих детей, ни сопровождающих их педагогов и добровольцев. «Нам так хотелось научить ребят из детского дома отдавать тепло, добро, радость, но оказалось, что они замечательно умеют это делать, несмотря ни на что, ­ говорит волонтер Анна ХОХЛОВА. ­ Это они нас сегодня учили быть искренними и дарить радость просто так».

Фонд «Тепло наших рук» курирует 18 детских социальных учреждений Приморского края, реализуя 10 программ. «Первая наша акция под девизом «Иди, мой друг, дорогою добра» удалась и, можно сказать, прошла без сучка, без задоринки, ­ подытожила Ирина НАРКЕВИЧ, директор фонда «Тепло наших рук». ­ В будущем мы планируем продолжать эту работу, думаю, что в перспективе она оформится в полноценную программу фонда».

Узнать, как помочь подопечным фонда, можно на сайте.