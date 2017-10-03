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В Приморье начали выдавать разрешения на охоту кабанов, пушных и пернатых

03 Октября 2017, 17:15 | Приморье

Однако некоторым охотникам придется подождать с разрешением, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Разрешения на охоту начали выдавать в Приморье. Для добычи кабана, пушных и пернатых животных каждый охотник должен заранее получить специальное разрешение. Прием заявлений на выдачу охотничьих ресурсов начался за месяц до начала сезона охоты – 2 октября. Сам сезон откроется 1 ноября.

«За вчерашний день мы приняли более 1,3 тыс. заявлений от приморцев. Из них – более 700 от жителей Спасского района, более 270 – от жителей Лесозаводска, более 260 – от жителей Находки. На проверку каждого заявления уходит не более суток, и уже на следующий день после его подачи человек может получить разрешение на охоту. Можно также получить документ за кого-либо – по доверенности», – рассказал заместитель директора департамента Алексей СУРОВЫЙ.

Подождать своего разрешения придется тем заявителям, которые в прошлом сезоне были привлечены к административной ответственности за нарушение правил охоты. Они могут подать документы не ранее чем за 45 дней до окончания охотничьего сезона – до 15 января.

«Охотиться можно строго только на те виды животных, в том количестве, месте и в те сроки, что указаны в разрешении у каждого конкретного человека. Штраф за незаконную добычу взрослого самца кабана составляет 45 тыс. рублей, за самку кабана – 75 тыс. рублей. За незаконно отстрелянного изюбря охотник будет оштрафован на 105 тыс. рублей, за медведя – на 90 тыс. рублей», – добавил Алексей Суровый.

 

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Теги: разрешение  кабан  сезон  птица  охота 



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