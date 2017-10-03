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Охотугодья в Приморье попали под раздачу

03 Октября 2017, 16:19 | Приморье

Раннее по ним возникли большие проблемы

Первые 50 заявок на получение дальневосточного гектара в Приморском крае, рассмотрение которых ранее было приостановлено в связи с наложением ограничений, вновь приняты в работу в понедельник, 2 октября. С 1 октября этого года вступила в силу одобренная Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ поправка в федеральный закон, касающаяся снятия ограничений на выдачу гражданам бесплатных земельных участков в границах охотничьих угодий. Всего подписано уже шесть тысяч договоров на предоставление гектара в Приморье.

Как сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, в первую очередь специалисты отработают те заявки, которые были приостановлены в финальной стадии рассмотрения.

«Ряд договоров уже успели подписать сами заявители, нам оставалось только поставить свою подпись. В такой ситуации оказался и Иван ТАРКИН, который позвонил президенту в ходе «Прямой линии». После того, как это будет сделано сегодня, первая партия количеством около 50 договоров отправится в органы Росреестра для регистрации, и люди смогут получить землю», - отметил и.о. директора департамента Александр ПОДОЛЬСКИЙ.

На прошлой неделе, 28 сентября, принято постановление администрации Приморского края об установлении зон в границах охотничьих угодий, на которых предоставление гектара невозможно. Законодатель предусмотрел такую возможность, внося изменения. Однако данная территория не превышает 5% от всей площади охотугодий края.

«Эти 5% определялись по предложению охотхозяйств. В них вошли территории, которые предназначены для воспроизводства объектов животного мира, для сохранения среды обитания животных - это поймы рек, места подкормки», - обозначил руководитель ведомства.

Сегодня только первый день, когда возобновляется работа по заявкам на гектар в границах охотугодий. Благодаря внесенной в закон поправке долгожданные участки в Приморье смогут получить тысячи россиян.

Специалисты уточняют, что в том случае, если заявленный гражданином гектар все же попал в границы территории, которая осталась закрытой, ему будет предложено не менее двух альтернативных вариантов размещения участков на выбор.

Также департаментом подготовлен перечень участков, уже сформированных и поставленных на кадастровых учет, которые возможны в рамках предоставления программы. Изменения в закон практически к нулю сводят основания для отказа в предоставлении земли по закону о дальневосточном гектаре.

Ранее губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ дал поручение все необходимые мероприятия, связанные с отработкой заявлений граждан после вступления в силу 1 октября поправки об охотугодьях, провести оперативно.

«Очень многие в этом году рассчитывали приступить к выращиванию на своем участке овощей, строительству дома. Наконец граждане смогут получить землю и начать работы, не все удастся сделать в этом году, ведь скоро наступят холода, но это уже будет их первый шаг на пути реализации своей мечты. Нужно людям максимально помочь в этом», - подчеркнул глава региона.

Отметим, по федеральному закону о дальневосточном гектаре каждый житель России может получить участок земли в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье. Участок площадью до гектара предоставляется на пять лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении этого срока участок можно арендовать или получить в собственность.

В настоящее время Приморье занимает второе место среди всех дальневосточных субъектов по выдаче гектаров. В пользование граждан здесь предоставлено уже шесть тысяч участков. В то же время Приморье сохраняет за собой статус самой популярной территории среди россиян, желающих получить дальневосточный гектар. С начала реализации закона в уполномоченные органы края поступило уже более 40 тысяч заявок из 102, приходящихся на весь Дальний Восток.

Евгений СИДОРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: участок  Путин  заявка  выдача  дальневосточный гектар  граница  закон  президент  регистрация  охотугодье  приморский край 



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