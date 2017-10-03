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Почта России проводит в отделениях Приморского края общефедеральную акцию по поддержке печатной индустрии

03 Октября 2017, 11:02 | Приморье

С 1 октября по 30 ноября 2017 года Почта России проводит в отделениях Приморского края общефедеральную акцию «Читаем с почтой», направленную на поддержку периодической печати.

При покупке газетно-журнальной продукции на сумму более 100 рублей клиент получит в подарок сборник кроссвордов, при покупке на сумму более 500 рублей – книгу на выбор из имеющихся в призовом фонде отделения Почты России.

Целью акции является не только поддержка розничных продаж, но и обеспечение доступа людей к качественной литературе по всей стране, включая самые отдаленные территории, а также популяризация чтения. Многие почтовые отделения расположены там, где нет газетных киосков и книжных магазинов.

«Почта России активно взаимодействует с издательским сообществом для выработки совместных решений по поддержанию интереса читателей к периодическим изданиям. Уверена, данная акция поможет привлечь внимание клиентов к печатной продукции и повысит спрос на газеты и журналы», – отметила заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

Почта России впервые провела акцию «Читаем с Почтой» в 2016 году. Акция была активно поддержана издательским сообществом и нашла положительный отклик среди клиентов Почты России. 

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: журналы  акция  Почта России  журнал здоровья  Золотой Рог  газеты  приморский край  дальневосточный капитал 



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