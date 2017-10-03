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Отопительный сезон начинается с северов
В эти дни в центральных и северных районах Приморского края заканчиваются последние приготовления к очередному отопительному сезону. Основные мероприятия ремонтной кампании были завершены еще месяц назад. При этом особое внимание в ходе подготовки к новой зиме уделялось населенным пунктам, где прошлой зимой фиксировались жалобы на низкую температуру в квартирах.
Уже к началу сентября основная часть ремонтной кампании по подготовке к зиме 2017-2018 годов в Приморье была выполнена: к новому отопительному сезону подготовили более 2300 км тепловых сетей, более 4500 км труб водоснабжения, почти 840 котельных. Кроме этого, предприятия энергетики к началу отопительного сезона намеревались привести в порядок более 230 трансформаторов и почти 860 км линий электропередач. В общей сложности на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов в бюджете Приморья было предусмотрено 3,4 млрд рублей.
Летом, после завершения предыдущего отопительного сезона, краевое теплоснабжающее предприятие начало масштабную ремонтную программу. В первую очередь специалисты приступили к замене котельного оборудования и тепловых сетей. Всего в «Примтеплоэнерго» на ремонтную программу предусмотрено 285 млн рублей. Кроме того, средства на модернизацию и строительство новых объектов выделила администрация Приморья - общая сумма финансирования по капитальным вложениям и капитальному ремонту составила 423 млн рублей. Ливневые дожди, которые привели к паводку в отдельных районах Приморья в начале августа, не оказали негативного влияния на подготовку к новому отопительному сезону.
Заготовка топлива к новому отопительному сезону также велась в плановом режиме. Для обеспечения котельных филиалов КГУП «Примтеплоэнерго» топливом уже к началу сентября были проведены конкурсы на поставку мазута объемом более 60 тысяч тонн, весь объем топлива был отгружен в установленный срок. Кроме того, еще летом предприятие заключило договоры поставки с местным угледобывающим предприятием АО «Приморскуголь» на поставки угля в сентябре.
Добавим, что в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы» в Приморье была продолжена работа по переводу котельных с дорогостоящего мазута на уголь. В текущем году этот процесс шел на объектах в Партизанске и Находке. А в поселке Терней для стабильного энергоснабжения были установлены новые дизель-генераторы. Большое внимание уделяется оборудованию котельных резервными источниками питания. По информации профильного департамента краевой администрации, к концу сентября в крае было установлено 718 дизель-генераторов, а в ноябре планируется приобрести семь передвижных дизельных электростанций.
В Лазовском районе, где отопительный сезон стартует одним из первых, местные коммунальщики отремонтировали котельные и теплосети. На эти цели муниципалитету из бюджета Приморского края было направлено около 3 млн рублей. Специалисты капитально ремонтировали и меняли насосное оборудование, дымососы, трубопроводы тепловых сетей, теплоизоляцию. Кроме того, в селах Киевка и Глазовка была осуществлена замена труб теплоснабжения.
Отопительный сезон, согласно правилам, начинается после издания соответствующих распоряжений руководителями муниципальных образований. Главное условие, позволяющее начать подачу отопления, - установившаяся в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 градусов. Официальные погодные справки, в соответствии с которыми можно говорить об установившихся низких температурах, в Приморском крае издает Примгидромет.
Особое внимание в ходе подготовки к предстоящей зиме было уделено населенным пунктам, где было холодно зимой 2016-2017 годов. По информации краевого департамента ЖКХ и коммунальных ресурсов, в первую очередь в план ремонта к следующему отопительному сезону вошли котельные и коммунальные сети, где этой зимой произошли аварии.
Одной из таких «горячих», а вернее, холодных точек стал поселок Рудный в Кавалеровском районе, где проблемы с отоплением возникли у жителей дома по улице Партизанская, 90. Однако специалисты теплоснабжающего предприятия на месте выяснили, что многоквартирный дом находится в плачевном состоянии по вине управляющей компании: причиной пониженной температуры воздуха в квартирах является неудовлетворительное состояние самого дома и его внутренних инженерных сетей. В то время как замеры температуры теплоносителя на котельной показали, что она соответствует нормам. Управляющей организации данного МКД настоятельно рекомендовали застеклить окна нежилых квартир, утеплить подъездные двери, а также входные двери нежилых квартир и установить в них приборы отопления. Как отметили специалисты, там, где управляющие компании и ТСЖ должным образом проводят промывку и опрессовку систем отопления, меняют запорную арматуру, следят за состоянием труб внутри помещений, никаких проблем с отоплением зданий не возникает.
Александр САЛКОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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