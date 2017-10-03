Осенние заботы о зеленом наряде

В преддверии зимы в первую очередь предлагается вспомнить о весенних посадках

Комфорт городской среды немыслим без озеленения территории деревьями и кустарниками, и государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы уделяет особое внимание тому, чтобы наши города и селения утопали в зелени. И осень - очень удачное время, когда для этого многое можно сделать.

А что именно - об этом деловой газете «Золотой Рог» рассказала научный сотрудник Ботанического сада-института ДВО РАН, кандидат биологических наук Ирина КРЕСТОВА.

- Ирина Николаевна, на что вы считаете, надо обратить сейчас особое внимание в зеленом наряде города?

- В весеннее время у нас всегда проходит массовая компания по высаживанию в городе деревьев и кустарников. Все говорят: «Мы, молодцы, сделаем город зеленым». Закупается большое количество саженцев или они просто выкапываются в лесу и высаживаются в разных местах. К сожалению, не всегда приспособленных для этих видов. А потом об этих посадках забывают - о скверах, об аллеях первоклассников и выпускников. Получается, что высадили деревья и забыли. А так нельзя!

Поэтому в первую очередь давайте осенью вернемся к нашим весенним посадкам - поможем пережить им зиму.

Конечно, желательно было приходить к ним и летом, чтобы прополоть, убрать сорняки, которые не давали им развиваться. Но и осенью еще можно привести их в более-менее приличное состояние и убрать окружающую их территорию.

Мы хотим, чтобы у нас в городе было больше вечно зеленых деревьев. Поэтому весной высаживаем много кедров, пихт, но забываем о том, что они нуждаются в поливе. В результате они чахнут в высоких сорняках - по пояс и выше - и гибнут.

Если весенние саженцы прижились, то им все равно желателен обильный осенний полив, который, возможно, спасет им жизнь. Хотя осенью у нас проходят дожди, но земля не всегда промокает. Бывает, что влага лишь немного промачивает верхний слой почвы. Поэтому, поливая саженцы в зиму, нужно одномоментно проливать большое количество воды - чтобы земля хорошо промокла, дошла до самых глубинных корней.

- То есть посадки первого года очень уязвимы?

- У саженцев, которые мы высаживаем весной, еще небольшая корневая система. Они не могут запасти нужное количество влаги для того, чтобы хорошо перезимовать. А зима у нас для древесных культур экстремальная - сухая, морозная и бесснежная. Земля, как правило, долго стоит голая. Снег иногда может выпасть только к февралю. Поэтому происходит промерзание корней.

Корни у молодых саженцев находятся в верхнем слое почвы, который зимой высушивается сильнее всего. И от недостатка влаги деревья погибают. Поэтому перед заморозками все посадки хвойных деревьев первого-второго года нужно хорошо поливать. Особенно для саженцев критична первая зимовка.

- Для нехвойных пород деревьев это не столь актуально?

- Я считаю, что то же самое нужно делать и саженцами лиственных пород, особенно плодовых деревьев. Очень полезен полив и для различных декоративных деревьев.

- И для кустарников?

- С ними проще. За лето они обычно успевают хорошо нарастить корневую массу. И, даже если они обсыхают, когда им не хватает влаги, теряют некоторое количество ветвей, то в целом их восстановление происходит лучше, чем у деревьев.

- А утеплять не надо?

- Нет, не стоит. Я не думаю, что утепление на зиму в городском озеленении уместно. Оно не всегда хорошо выглядит и сохраняется.

Например, когда на центральной площади на зиму огромными коробами закрывали розы, это было нелепо.

- Удачно ли осеннее время для пересадки древесных растений? Насколько они в это время целесообразны, эффективны?

- В принципе, осенние посадки не плохи, но нужно хорошо знать культуры, которые рекомендуется высаживать в это время и которые очень плохо переносят осеннюю пересадку. Она, например, болезненна для многих хвойных пород. Особенно - для сосны корейской (кедр). Плохо пересаживать в осеннее время пихты, туи, биоты - они трудно приживаются и очень часто не переживают зиму из-за высушивания.

У хвойных деревьев, которые высаживаются, ком обрублен, усечен, и новые корни, которые успевают отрасти со времени посадки до промерзания почвы, не успевают запасти нужное количество влаги. То есть мы не рекомендуем в осеннее время пересаживать пихты и сосны. Но разные виды елей более засухоустойчивы, их можно.

Не стоит осенью сажать и сортовые, теплолюбивые плодовые деревья. Если саженцы все-таки куплены осенью, то их лучше положить на грунт горизонтально и прикопать на зиму, а на постоянное место, вертикально, посадить уже весной.

- Что еще можно без особого риска посадить осенью?

- Кустарник плодовой жимолости. Она рано просыпается весной, рано цветет, и если есть желание получить урожай уже весной следующего года, то лучше посадить ее этой осенью, чтобы она смогла безболезненно укорениться. Многие в осеннее время практикуют посадки малины. Это тоже неплохо, если ее саженцы с развитой корневой системой. Лучше брать трехлетние.

Многие декоративные лиственные деревья, если их саженцы правильно подготовлены и высажены по всем правилам - в питомнике, с хорошей корневой системой, они тоже безболезненно переносят осеннюю пересадку.

- Стоит ли в городское озеленение внедрять лианы, которые у нас прекрасно переживают зимы?

- Лианы, как правило, высаживают небольшими саженцами. Без укрытия они могут не перезимовать. Поэтому их лучше высаживать весной.

Для них также нужны дополнительные опоры. Использовать для этого стены дома недостаточно. Для них нужно оборудовать специальные посадочные места, и это изначально должно быть заложено в проекте объекта и его благоустройстве.

У нас в озеленении можно использовать довольно разнообразный ассортимент лиан. По крайней мере, более десяти видов. Чудесно выглядят в озеленении и абсолютно неприхотливы актинидии и лимонник. Они очень долговечны и декоративны. Их можно использовать для озеленения подпорных стенок, которых у нас в городе очень много.

- Надо ли сейчас делать обрезку деревьев и кустарников?

- Осенью можно проводить обрезку, которая поддерживает форму кустарников. Например, когда живая изгородь уже сформирована, стала взрослой и полноценной. При этом выравниваются ее поверхности. Толстые побеги не обрезаются, травмируются только тонкие ветки. От этого потери влаги растением небольшие, и такая обрезка в зиму вполне правомерна.

Но формирующую и омолаживающую обрезку деревьев осенью проводить нежелательно, потому, что у них после этого остаются большие раневые поверхности, которые в течение зимы высушиваются, и дерево не успевает зарастить эти раны. В пятно живой древесины дерева успевают попасть споры грибов, которые прорастают, и дерево может погибнуть. Из-за больших раневых поверхностей зимой деревья высушиваются, и это тоже опасно для его жизни.

Серьезную обрезку крупных ветвей - омолаживающую, формирующую - в наших условиях надо проводит в конце февраля и начале марта.

- Когда лучше подбеливать стволы деревьев - весной или осенью?

- Весной их подбеливают люди со странным эстетическим вкусом. Такая побелка, в принципе, никому не нужна. Правильнее белить стволы осенью. Это в какой-то мере должно защитить дерево от вредителей, которые прячутся под корой, в щелочки и чешуйки коры. Побелкой мы их выгоняем, убиваем, забиваем ненужные пространства. И еще - это хорошая защита стволов от солнечных ожогов. Наше зимнее солнце - очень яркое и жгучее. Особенно в феврале-марте. Кора дерева днем нагревается, а потом трескается, и дерево погибает от солнечных ожогов. Побелка предохраняет дерево от морозобоя и нагревания солнцем.

Если мы побелим с осени, то побелка к февралю-марту уже смоется. Поэтому ее нужно будет повторить и зимой либо воспользоваться для предохранения коры чем-то другим. Для этого есть специальные составы, которые хорошо держатся на коре и не смываются осадками.

Стволы молодых деревьев можно обматывать мешковиной или какой-то лентой до уровня метр-полтора. Можно медицинским бинтом. И это лучше сохранит дерево от зимних ожогов, чем побелка, которая может исчезнуть уже через месяц. Но защита какой-либо тканью не защитит дерево от насекомых, прячущихся в коре.

- Что посоветуете дачникам?

- Для оптимизации на даче весенних работ сейчас желательно убрать все растительные останки - листья, испорченные плоды, сухие ветки, пораженные грибами.

В этом году на плодовых растениях проявлялось очень много грибных болезней, и все, что ими было поражено, нужно сейчас обязательно собрать и сжечь, не забывая о противопожарной безопасности, или вынести за пределы участков, но не складывать это все в компостную кучу, чтобы в предстоящую весну на участке было как можно меньше источников грибных болезней. С деревьев также обязательно нужно убрать поломанные сухие ветки, зачистить и замазать варом сломы.

Виктор КУДИНОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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К фото: Ученый ДВО РАН Ирина Крестова считает, что весенние саженцы в зиму надо хорошо полить, и это их спасет.