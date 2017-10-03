Бурелом и валежник пойдут на дрова

В Приморье совершенствуется заготовка дров для жителей сел

Проблема заготовки дров для приморского села по-прежнему остается актуальной. В этом году она начала решаться по-новому. И в этом есть определенное влияние Года экологии и государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы.

В начале лета губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в ходе прямой линии с жителями края сказал по поводу вечной нехватки дров следующее: «Это системный вопрос, и он у многих вызывает непонимание: как так, живем в лесном крае, а дрова невозможно найти, купить, достать. Мы, с 2017 года начинаем перезаключать договора с лесопользователями, в которых прописываем их обязательства снабжать население дровами. С теми из них, которые сегодня еще продолжают пользоваться по договорам, которые еще не прекратились, мы подписываем допсоглашения. К следующему отопительному сезону мы порядок наведем. Системное решение найдено, оно будет реализовано в самое ближайшее время».

По данным департамента лесного хозяйства Приморского края, в этом году на дрова было запланировано отпустить свыше 250 тысяч кубометров леса, притом что в прошлом году по почти 10 тысячам договоров с жителями села для них было отпущено более 234 тысяч кубометров древесины. За десять последних лет объем отпуска дров для граждан вырос почти на 40%.

В департаменте также отмечали, что для определения мест заготовки дров в этом году было намечено выполнить лесоустроительные работы в ряде лесничеств с тем, чтобы можно было в связи с предстоящими рубками определить необходимые мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов и реальные объемы возможных заготовок дров.

В августе на заседании круглого стола по вопросу обеспечения населения Приморского края дровами, на котором, в частности, присутствовали главы муниципальных образований, арендаторы лесных участков, представители Совета Федерации России, представители общественных организаций, было решено для более качественного снабжения дровами населения в муниципалитетах края до 10 октября этого года создать пункты приема древесины. И эта задача выполняется.

Примечательно, что на этом круглом столе его участники выступили с инициативами: внести в федеральное законодательство, Лесной кодекс РФ изменения, позволяющие по упрощенной схеме заготавливать на дрова валежник и бурелом и наделить глав муниципалитетов правом контролировать обеспечение населения дровами. В соответствии с поручением руководителя края также была предложена новая модель, при которой муниципалитеты смогут централизовать заявки населения и выступать от него единым заказчиком, через уполномоченный орган привлекая к реализации леса победителей соответствующих тендеров. При таком порядке древесина будет заготавливаться и использоваться более рационально.

Для улучшения обеспечения населения дровами с начала этого года заявки на их заготовку в крае принимаются через Единый государственный портал госуслуг исключительно в электронном виде. И, если к лету такой услугой воспользовались около двух тысяч приморцев, то ко второй декаде сентября уже свыше 10 тысяч.

На электронном ресурсе департамента лесного хозяйства можно ознакомиться с Инструкцией по подаче через Единый портал госуслуг (ЕПГУ) заявления на услугу по постановке в электронную очередь с целью заключения договоров купли- продажи древесины для нужд граждан, с Памяткой о последовательности действий при заключении такого договора, в том числе и по приобретению дров. Здесь же можно взять и заполнить в электронном виде бланк заявления, предварительно выбрав для себя удобное лесничество. Если все-таки возникают вопросы по этой форме обслуживания, то за разъяснением можно обратиться в департамент по телефону или электронной почте либо через личный прием.

Договор с лесничеством подписывается, как только подходит очередь гражданина, а проследить за ней он может через свой личный кабинет на портале Госуслуг или на сайте администрации края. И уже после заключения договора с лесничеством производится заготовка дров.

Виктор КУДИНОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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К фото: Заготовка дров сегодня начинается с портала Госуслуг.