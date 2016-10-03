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В Приморье "крестником" Юрия Дармана стал леопард Смелый
В день своего 60-летия Юрий Дарман, директор Амурского филиала WWF России, дал имя дальневосточному леопарду Leo 60M – Смелый. Эту редкую возможность подарил юбиляру национальный парк «Земля леопарда», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Получив право выбрать имя для одной из самых редких кошек планеты, Юрий Дарман стал Хранителем леопарда. Такой титул присваивается людям, которых объединяет любовь к природе и желание внести свой вклад в дело сохранения дальневосточного леопарда. Среди хранителей есть как политики, знаменитости и крупные организации, так и люди самых разных профессий и даже школьники.
На фото: Юрий Дарман директор Амурского филиала WWF России на Дне Леопарда. Фото Елены Старостиной.
«Искренняя преданность Юрия Дармана делу служения природе нашей Родины не вызывает никаких сомнений, – подчеркнула Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Это человек, который стоял у истоков нашего национального парка. Именно под его руководством WWF в начале 2000-х одним из первых забил тревогу, обратив внимание общественности на критическое состояние популяции дальневосточного леопарда, на ситуацию, над улучшением которой мы вместе успешно трудимся и по сей день».
Леопард, который обрел такое «сильное» имя, самец в самом расцвете сил, сейчас ему около 4 лет. Leo 60M живет на самом севере «Земли леопарда», у границы с Китаем. При этом в течение всего 2015 года он фиксировался фотоловушками на территории России. Камеры часто фиксируют, как Смелый куда-то спешит, что неудивительно, ведь молодому и перспективному самцу нужно много где побывать, везде его ждут великие дела и свершения. Несмотря на свою постоянную занятость, леопард не забывает и об отдыхе: иногда он не прочь расслабиться, присесть и отдохнуть, демонстрируя фотоловушкам типичную кошачью созерцательную натуру. Leo 60M находится в прекрасной физической форме.
Кроме того, в конце сентября в рамках рабочего визита вместе с Юрием Дарманом на «Земле леопарда» побывали директор WWF России Игорь Честин, директор по природоохранной политике Евгений Шварц, директор природоохранных программ Виктория Элиас, исполнительный директор Фонда Петр Горбуненко, руководитель программы «Климат и энергетика» Алексей Кокорин и другие. С представителями WWF в визит-центре в селе Барабаш встретилась директор ФГБУ «Земля леопарда» Татьяна Барановская, которая рассказала им о работе национального парка, перспективах развития территории. При этом было отмечено, что существующее здание визит-центра и расположенный неподалеку земельный участок несколько лет назад были подарены «Земле леопарда» Всемирным фондом дикой природы (WWF). Гости осмотрели масштабную стройку, которая развернута на данном участке. Сейчас на средства АНО «Дальневосточные леопарды» здесь строится целый комплекс зданий, необходимых для работы национального парка: лаборатория для научных сотрудников, новый визит-центр, и другие объекты инфраструктуры, в том числе отправная точка реконструируемого туристического маршрута «Тропой леопарда».
«Мы рады, что все наработки Всемирного фонда дикой природы пригодились национальному парку, – отметил Юрий Дарман. – «Земля леопарда» действительно становится визитной карточкой юго-западного Приморья».
Досье "Золотого Рога": Трудовая деятельность Юрия Дармана почти сорок лет связана с охраной природы бассейна Амура. Профессиональный биолог, кандидат биологических наук, он посвятил себя созданию системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и сохранению редких видов животных, сначала в Амурской области, а затем на территории всего юга Дальнего Востока. Избранный в 2001 г. на должность директора отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) во Владивостоке, Юрий Дарман сумел объединить разрозненные природоохранные проекты в Амурскую экорегиональную программу, охватившую 5 субъектов РФ и поддержанную неправительственными организациями, ведущими учеными и региональными органами власти. В рамках этой программы удалось привлечь в Россию около полумиллиарда рублей зарубежных природоохранных инвестиций. Они были направлены на подержание существующих и создание новых ООПТ, на техническое оснащение служб охотничьего надзора и лесной охраны, на научные исследования и мониторинг редких животных, на экологическое образование и просвещение населения. При его непосредственном участии созданы Норский заповедник, национальные парки «Земля леопарда» и «Бикин», федеральные и региональные заказники. Новым подходом стал модельный проект по сохранению девственных лесов реки Бикин, разработанный под руководством Юрия Дармана и поддержанный Российско-Германским соглашением в рамках Киотского протокола. Деятельность по развитию системы ООПТ Дальнего Востока получила мировое признание: в 2012 году Международный Союз охраны природы (IUCN) вручил Юрию награду Фреда Паккарда за мужество в деле охраны национальных парков. А В 2013 году Дарману было присвоено высокое звание «Заслуженный эколог Российской Федерации».
На верхнем фото: Леопард Смелый. Фото ФГБУ Земля леопарда.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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