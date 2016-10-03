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В Приморье ожидается мокрый снег и гололед
Вечером на западе Приморья ожидается дождь, возможно, сильный на северо-западе края. В ночь на 4 октября осадки распространятся на основную часть края. Не исключено, что резко усилится ветер - до 20-25 м/с, а также резко похолодает: уже к утру 4 октября температура в Приморье понизится до +1 °С +9 °С в разных районах. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщения сайтов Погоды.
Весь день 4 октября в регионе погода будет солнечной, но прохладной, а 5 октября на край снова обрушится циклон. В северных районах Приморья возможен мокрый снег и гололед на дорогах.
5 октября по Японскому морю и вовсе будет проходить тайфун СНАВА. Пока что не ожидается, что он окажет серьезное влияние на погоду в Приморье.
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