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В Приморье оргкомитет конкурса "Родительская премия "Любимый педагог" продлил срок выдвижения кандидатов
По многочисленным просьбам посетителей сайта Любимыйпедагог.рф, а также родителей Приморского края, Оргкомитет конкурса «Родительская премия «Любимый педагог» принял решение продлить срок для выдвижения кандидатов до 4 октября 2013 года включительно.
В субботу, 5 октября в России отмечается профессиональный праздник всех работников сферы образования — День Учителя. Накануне этого дня, до 24:00 часов 4 октября 2013 года вы можете оставить заявку на внесение своего кандидата в список участников. Именно этот день станет завершающим для приема заявок.
Сроки голосования при этом не меняются. Голосование по первому этапу проходит с 1 по 7 октября включительно.
Оргкомитет конкурса «Родительская премия «Любимый педагог»
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Замечательный конкурс! Мы, родители, выдвинули всех своих педагогов Начальной Монтессори школы "Вершина". Потому, что они ВСЕ достойны нашей благодарности и внимания! Я за подобный конкурс и среди врачей!