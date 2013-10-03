В Приморье оргкомитет конкурса "Родительская премия "Любимый педагог" продлил срок выдвижения кандидатов

По многочисленным просьбам посетителей сайта Любимыйпедагог.рф, а также родителей Приморского края, Оргкомитет конкурса «Родительская премия «Любимый педагог» принял решение продлить срок для выдвижения кандидатов до 4 октября 2013 года включительно.

В субботу, 5 октября в России отмечается профессиональный праздник всех работников сферы образования — День Учителя. Накануне этого дня, до 24:00 часов 4 октября 2013 года вы можете оставить заявку на внесение своего кандидата в список участников. Именно этот день станет завершающим для приема заявок.

Сроки голосования при этом не меняются. Голосование по первому этапу проходит с 1 по 7 октября включительно.

Оргкомитет конкурса «Родительская премия «Любимый педагог»