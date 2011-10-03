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«Энциклопедию рекордов Приморья» прочитают даже слепые

03 Октября 2011, 22:39 | Приморье

Хит прошлого сезона – книга «Энциклопедия рекордов. Приморский край. Все самое, самое, самое…» – теперь доступен слепым и слабовидящим владивостокцам.

Приморская краевая библиотека для слепых (г. Владивосток, ул. Чкалова, 6. Тел.: 231-28-43, 231-69-00) презентовала своим читателям два варианта этой книги, переведенной специалистами в форматы для слепых: аудио и рельефно-точечный по Брайлю. Аудио-версия была начитана библиотекарем-чтецом, а затем переведена в специальный некопируемый криптоформат для записи читателям на флэш-карту. «Брайлевский» вариант после окончания работы составит восемь томов, каждый из которых размером с фотоальбом.

По информации директора библиотеки Елены КИСЛИЦИНОЙ, работа над переводом «Энциклопедии рекордов» продолжается около полутора лет и пока еще не закончена. Сейчас переведена примерно половина текста. Тем не менее, книга уже пользуется в библиотеке громадным спросом, ведь на сегодня она является, пожалуй, самой информативной книгой о природе и истории Приморья.

- Когда библиотека обратилась к нам с просьбой предоставить право перевода нашей книги в форматы для слепых, - говорит автор проекта «Энциклопедия рекордов» и ее главный редактор Александр ТКАЧЕВ, - то о деньгах даже речь не заходила. Мы с радостью предоставили ей это право бесплатно. Более того, мы благодарны библиотеке за то, что она взяла на себя эту гигантскую работу и тем самым поставила нашей книге самую высокую оценку.

Ежегодно краевая библиотека переводит в шрифт Брайля примерно 600 страниц плоскопечатного текста. В основном это книги по краеведению. Кроме того, здесь готовят аудио-версии книг.

Автор: Кристина Самутина
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