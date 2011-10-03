Осенний призыв, особо качественный, в Приморье продлится до 31 декабря

В Приморье начался осенний призыв. Соответствующий приказ «О создании призывных комиссий в муниципальных образований Приморского края для призыва граждан на военную службу в октябре-декабре 2011 года» подписал губернатор края Сергей Дарькин. Осенний призыв продлится до 31 декабря 2011 года.

Как сообщил заместитель председателя краевой призывной комиссии Олег Мельников, в осенний призыв к службе планируется привлечь 2650 приморцев. Это почти в два раза меньше в весенний призыв этого года. «Большое внимание будет уделяться качеству призывников – состоянию их здоровья, физической подготовки, их готовности к службе в армии», рассказал он.

Кроме того, призывные комиссии работают над выявлением лиц, уклоняющихся от службы в армии. Такие граждане будут привлекаться к административной или уголовной ответственности.

Напомним, что в рамках весеннего призыва к военной службе было призвано около 4,5 тысяч приморцев. Наиболее активно в призывной компании сработали администрации муниципальных образований и призывные комиссии Уссурийска, Арсеньева, Партизанска, Дальнегорска, а также Анучинского, Ольгинского, Кавалеровского, Надеждинского и Яковлевского районов. 92 процента призывников остались проходить военную службу на территории ДВФО. Восемь процентов новобранцев были направлены в Сибирский федеральный округ.