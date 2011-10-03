www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Осенний призыв, особо качественный, в Приморье продлится до 31 декабря

03 Октября 2011, 18:14 | Приморье
В Приморье начался осенний призыв. Соответствующий приказ «О создании призывных комиссий в муниципальных образований Приморского края для призыва граждан на военную службу в октябре-декабре 2011 года» подписал губернатор края Сергей Дарькин. Осенний призыв продлится до 31 декабря 2011 года.

Как сообщил заместитель председателя краевой призывной комиссии Олег Мельников, в осенний призыв к службе планируется привлечь 2650 приморцев. Это почти в два раза меньше в весенний призыв этого года. «Большое внимание будет уделяться качеству призывников – состоянию их здоровья, физической подготовки, их готовности к службе в армии», рассказал он.

Кроме того, призывные комиссии работают над выявлением лиц, уклоняющихся от службы в армии. Такие граждане будут привлекаться к административной или уголовной ответственности.

Напомним, что в рамках весеннего призыва к военной службе было призвано около 4,5 тысяч приморцев. Наиболее активно в призывной компании сработали администрации муниципальных образований и призывные комиссии Уссурийска, Арсеньева, Партизанска, Дальнегорска, а также Анучинского, Ольгинского, Кавалеровского, Надеждинского и Яковлевского районов. 92 процента призывников остались проходить военную службу на территории ДВФО. Восемь процентов новобранцев были направлены в Сибирский федеральный округ.

Автор: Людмила ДЕМЕНТЬЕВА
Теги:



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru