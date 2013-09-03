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Молодые предприниматели Приморья примут участие в Форуме стран СВА
30 молодых приморских предпринимателей станут участниками VI Форума молодых предпринимателей стран Северо-Восточной Азии в городе Чаньчунь провинции Цзилинь, КНР.
Официальное приглашение к участию было направлено Федерацией молодежи и Комитетом молодых предпринимателей провинции Цзилинь в адрес департамента по делам молодежи администрации Приморского края. Соорганизатором проекта с российской стороны выступила АНО «Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и социального партнерства».
Расходы по пребыванию делегации в КНР оплачивает принимающая сторона, проезд делегации до города Хуньчунь взяло на себя Приморское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Как заметил руководитель Приморского регионального отделения организации «Деловая Россия», заместитель председателя Общественного экспертного совета по развитию малого и среднего бизнеса при губернаторе Приморского края Д.П. СУЛЕЕВ, наставнические и благотворительные проекты – один из приоритетов организации. Но участие молодых предпринимателей в международном форуме логично сочетает в себе развитие международных связей, интеграцию в экономическое сообщество АТР и косвенно увеличивает инвестиционную привлекательность Приморского края.
Официальные мероприятия Форума молодых предпринимателей стран СВА пройдут 5-8 сентября. В планах молодежной делегации - деловые встречи с молодыми предпринимателями Китая, посещение IX Ярмарки стран Северо-Восточной Азии, презентации инновационных проектов, культурно-развлекательные мероприятия.
В состав приморской делегации вошли тридцать молодых предпринимателей из различных муниципальных образований Приморского края, в том числе - участники программы «Молодежный бизнес России».
Евгений СИДОРОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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