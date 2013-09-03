Народная родительская премия "Любимый педагог" стартовала в Приморье

Предстоящий учебный год начался в Приморье не только традиционным Днем знаний. Портал «Владмама», департамент образования и науки Приморского края, акционерный коммерческий банк «Приморье», системный интегратор компания «Акцент» и торговая марка «Родимая сторонка» объявляют о старте первого краевого народного конкурса «Родительская премия «Любимый педагог».

«В жизни каждого из нас есть люди, которым мы благодарны за самые разные уроки. При этом Педагогом с большой буквы может быть и школьный учитель, и воспитатель детского сада, и тренер в спортивной секции, и мастер производственного обучения на заводе, и преподаватель вуза, - поясняет главный редактор портала «Владмама» Ольга РОМАНОВА. - Нам всем есть кому сказать спасибо. Так почему мы этого не делаем? Громко, внятно, вслух и с гордостью? Надо исправлять ситуацию. Три года назад читатели и посетители портала уже принимали участие в аналогичном конкурсе, правда меньшего масштаба, и уже тогда нам стало ясно: это событие должно стать регулярным! Мы продолжаем эту традицию, придав конкурсу несколько иную форму».

«Важность института образования как для развития личности, так и для развития общества в разъяснениях не нуждается. Еще Исаак НЬЮТОН говорил: «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов». И мы, представители технологического и инновационного бизнеса, прекрасно осознаем, сколько сил и знаний вложили в нас наши педагоги, поэтому с удовольствием откликнулись на призыв портала «Владмама» и департамента образования и науки АПК стать партнером первой краевой родительской премии», - говорит коммерческий директор компании «Акцент» Константин ВОРОБЬЕВ.

«Любимый педагог» - это уникальная возможность выразить свою благодарность тем людям, для которых Учитель – это, по-прежнему, несмотря ни на какие новые веяния, не просто профессия, это призвание, это жизнь. Это возможность рассказать о педагогах, которые по-настоящему любят детей, о педагогах, которых они будут помнить всегда. Я желаю настоящим учителям победы в конкурсе и любви учеников» - считает Председатель Правления Банка «Приморье» Сергей БОГДАН.

«Решение поддержать родительский конкурс топ-менеджмент торговой марки «Родимая Сторонка» принял единодушно, - говорит генеральный директор ОАО «Молочный завод «Уссурийский» Игорь ШМАТКОВ. - Мы считаем, что делаем вместе с педагогами общее дело — растим наших детей умными, здоровыми, развитыми интеллектуально и физически. И будем рады способствовать тому, чтобы благородный и бескорыстный труд любящих свою профессию учителей, воспитателей и педагогов был отмечен именно такой народной благодарностью».

Учительское сообщество края также позитивно отреагировало на проект. «Конкурс будет способствовать личностному и творческому росту педагогов. А главное, таким образом наконец-то можно будет узнать о педагогах из глубинки. Ведь среди них есть такие ТАЛАНТЫ!» – комментирует начальник управления образования Партизанского ГО Светлана ТРЕБИЛОВА.

Учитель начальных классов п. Новый Ольга Валерьевна КОВАЛЕНКО тоже убеждена в пользе подобной народной премии: «Во-первых, это поможет повысить статус педагога Во-вторых, не каждый учитель наберется смелости выйти на большой профессиональный конкурс, показать свои способности, а здесь заслуги педагогов будут отмечать ученики, бывшие выпускники, родители».

«Любимый педагог» будет проходить в два этапа. На первом – он называется «Народная благодарность» - родительское и ученическое сообщества определят список педагогов, номинированных на премию. Для того, чтобы любимые наставники стали известными и узнаваемыми, родителям и ученикам предлагается внести их имена и фамилии в заявку на сайте любимыйпедагог.рф.

Второй этап - «Персональная премия», это конкурс личностей из числа номинантов первого этапа. Он также оценивается методом народного голосования на сайте проекта любимыйпедагог.рф на основе представления кандидатов учениками или родителями и личного обращения кандидатов.

Выдвижение кандидатов на сайте проекта - по 30 сентября включительно. Голосование по 1 этапу - с 1-го по 7-е октября. Старт второго этапа «Родительской премии» - с 8 октября по 8 ноября, а голосование – с 9-го по 17-е ноября. Торжественная церемония награждения состоится 20 ноября 2013 года, во Всемирный день ребенка.

Подробности - на сайте любимыйпедагог.рф. Информационные партнеры конкурса - Издательская компания «Золотой Рог» и ВГТРК «Владивосток».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.