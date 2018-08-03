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Владивосток продолжают вырубать
Легально и нелегально зеленые зоны Владивостока подвергаются ударам топора
Под строительство нового жилого дома по адресу ул. капитана Шефнера, 23 во Владивостоке будет вырублено 790 зеленых насаждений. Еще 124 зеленых друга будут снесены на ул. Лазурный берег, 11 для строительства туристской базы. В целом под топор в ближайшие годы могут пойти сотни гектаров зеленых территорий города, где намечается начать разрешенное новое строительство.
При этом администрация города выявляет случаи нелегальных рубок деревьев и кустарников. Только в июле ее специалистами управления охраны окружающей среды и природопользования было обнаружено и зафиксировано актами 104 незаконно уничтоженных дерева и кустарника и еще 9 – поврежденных. Самые значительные «черные» вырубки были обнаружены в районе ул. Чапаева, 3 и 10. Там под топором склонили свои кроны 48 деревьев. Еще 20 деревьев были уничтожены в районе ул. Яблоневая, 104.
Официально с начало этого года до конца июля во Владивостоке незаконно было снесено свыше 1 050 деревьев и кустарников. За полгода в городе также уничтожили почти 4 000 кв. метров почвенно-травяного слоя. Материалы проверок по всем случаям незаконных рубок переданы для принятия мер в УМВД Владивостока.
Программа озеленения города в этом году предусматривает компенсацию ущерба природному комплексу Владивостока, теряющему свою зелень – в целом будет высажено не менее 6 тысяч новых кустарников и деревьев. В перспективе экологическая концепция развития города предусматривает создание в нем свыше 400 зеленых зон.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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