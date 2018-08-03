В Приморье определили лучшего лесного рейнджера

Победителем Открытого турнира стал госинспектор Сихотэ-Алинского заповедника

В Сихотэ-Алинском заповеднике провели I Открытый турнир государственных инспекторов, посвященный Всемирному дню рейнджера. Помимо сотрудников отдела охраны, которых непосредственно касался конкурс, в состязаниях на внеконкурсной основе смогли принять участие сотрудники других отделов и даже сторонних организаций, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Сихотэ-Алинском заповеднике.

Соревнования проводились Сихотэ-Алинским заповедником при поддержке Центра «Амурский тигр». Поэтому вкупе призовой фонд был довольно внушительным и составил более 100 тыс. руб.

Порядка 70-ти человек, включая 25 участников соревнований, собрались у полосы препятствий, специально оборудованной для мероприятия на берегу озера Благодатного. Двумя днями ранее полосу уже «освоили» ребята из студенческого отряда «Тигр» на соревнованиях в честь Международного дня тигра. Поэтому у инспекторов была задача показать свои силу, ловкость, сноровку и скорость, чтобы побить студенческие рекорды, показать пример и доказать, что все они работают на своем месте, а возраст рекордам не помеха. Полосу выстроили так, чтобы этапы были небольшими, но зрелищными, и зрители могли видеть весь маршрут. Самым сложным и захватывающим стал предпоследний этап на воде. Поддержка зрителей, семей участников помогала найти еще силы и ускориться на финише.









«Инспектора заповедников и национальных парков, расположенных в ареале тигра, представляют собой большую семью, целью которой является сохранение природы, - говорит генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. – Такого рода соревнования помогают объединять, сплачивать коллективы. И я надеюсь, что в будущем мы сможем организовать подобные состязания среди инспекторов всех ООПТ в ареале амурского тигра. Ведь наша общая задача – кроме сохранения природы, тигра - сплотить сотрудников, чтобы они стали одним большим мощным коллективом».





Победителем Открытого турнира стал госинспектор Сихотэ-Алинского заповедника Денис Холупцев, который опередил и участников этого мероприятия, и побил рекорд, установленный студентами.





«Надеюсь, что подобные состязания войдут в традицию, и в дальнейшем будут проводиться с привлечением участников из других ООПТ и организаций, - говорит директор Сихотэ-Алинского заповедника Дмитрий Горшков. - Возможно проведение зимнего этапа. Благодарю Центр «Амурский тигр» за оказанную поддержку и надеюсь на продолжение сотрудничества в этом направлении».

Досье "Золотого Рога": Всемирный день рейнджера или инспектора охраны окружающей среды, отмечается ежегодно 31 июля. Этот праздник был учрежден в 2007 году Международной федерацией рейнджеров, чтобы отметить вклад инспекторов ООПТ в охрану природы и почтить память рейнджеров, погибших в ходе несения своей службы (с 31.07.2017 – 31.07.2018 в мире погибло более 100 инспекторов).

Фото Евгения Табалыкина