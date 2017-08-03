В ближайшие сутки в Приморье местами пройдут дожди

В некоторых районах ожидаются ливневые дожди с количеством осадков 15-50 мм за 12 часов и менее, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

Сегодня и в ближайшие сутки синоптическая ситуация не изменится. Атмосферные фронты будут определять погоду в Приморье. Сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями, в отдельных районах будут идти ливни с грозами. Температурный фон останется на уровне вчерашних суток, +19...+28 °С.

Во Владивостоке сегодня облачно, временами небольшой дождь. Температура воздуха +18...+21 °С.

В пятницу облачно, туман, морось, днем временами переходящая в дождь. Температура воздуха существенно не изменится, +18...+21 °С.