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В ближайшие сутки в Приморье местами пройдут дожди
03 Августа 2017, 18:26 | Приморье
В некоторых районах ожидаются ливневые дожди с количеством осадков 15-50 мм за 12 часов и менее, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
Сегодня и в ближайшие сутки синоптическая ситуация не изменится. Атмосферные фронты будут определять погоду в Приморье. Сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями, в отдельных районах будут идти ливни с грозами. Температурный фон останется на уровне вчерашних суток, +19...+28 °С.
Во Владивостоке сегодня облачно, временами небольшой дождь. Температура воздуха +18...+21 °С.
В пятницу облачно, туман, морось, днем временами переходящая в дождь. Температура воздуха существенно не изменится, +18...+21 °С.
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