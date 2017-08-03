Четверо заключенных погибли при пожаре в медучреждении ФСИН Приморья

Уголовное дело возбуждено во Владивостоке по факту гибели четверых заключенных при пожаре в больнице ГУФСИН. По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания.

«Следственными органами Приморья возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц ФКУ «Краевая больница» ГУФСИН России по Приморскому краю»,- сообщила пресс-служба Следственного управления СК по Приморскому краю.

По версии следствия, вечером 30 июля на первом этаже больницы ГУФСИН России по Приморскому краю в помещении для хранения личных вещей заключенных произошло возгорание. Удушливый дым распространился на все четыре этажа.

«На момент происшествия в палате терапевтического отделения больницы находились 4 пациента, которые в связи с заболеваниями не могли передвигаться без посторонней помощи. В результате они получили отравление угарным газом и погибли»,- отмечает следствие.

Известно, что прокуратура проверяла это учреждение всего месяц назад. Тогда были выявлены различные нарушения, в том числе и требований пожарной безопасности. По итогам проверки прокурором края внесено представление руководителю ГУФСИН России по Приморскому краю об устранении выявленных нарушений закона. В отношении заместителя начальника учреждения возбуждено дело об административном правонарушении.

Газета "Золотой Рог", Владивосток