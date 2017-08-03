На территории детского лагеря "Океан" археологи нашли нечто

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обнаружили древнее поселение на территории Всероссийского детского центра «Океан» под Владивостоком. По мнению специалистов, обнаруженное в бухте Емар поселение - это большой поселок носителей янковской археологической культуры I тысячелетия до нашей эры.

Исследователи обнаружили остатки около 15 древних жилищ и раковинные кучи - наслоения древних «кухонных отходов» из створок морских моллюсков.

В археологических раскопках также участвовали школьники - участники первой археологической школы в ВДЦ «Океан».

По словам специалистов, территория представляет интерес для дальнейших исследований.

«Можно предположить, что эти места привлекали людей с эпохи неолита. Конкретно это поселение отличается хорошей сохранностью и может дать новые свидетельства о жизни древних обитателей Приморья», - сообщил руководитель раскопок, директор учебно-научного музея ДВФУ Александр ПОПОВ.

Ранее в археологическом сезоне этого года специалисты вуза обнаружили на юге Приморского края уникальное захоронение чжурчжэней.

Газета "Золотой Рог", Владивосток