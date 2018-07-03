Мусорный полигон приговорен к ремонту

Рекультивированный к саммиту АТЭС 2012 года полигон твердых бытовых отходов в районе бухты Горностай во Владивостоке, действовавший бессменно с 1967 года и отслуживший практически полтора срока, неприятно напомнил о себе городской власти и специалистам. Уже через год после его рекультивации, под влиянием происходящих внутри саркофага процессов, его поверхность начала проседать и разрушаться.

К настоящему времени этот процесс, по мнениям экологов, достиг критического уровня. Опасность заключается в том, что объект вопреки санитарным нормам находится на самом берегу моря вблизи от популярных мест отдыха вдоль Уссурийского залива.

Известно, что на рекультивацию этой свалки было затрачено свыше 1 млрд рублей. Полученный подряд по этому объекту стал губительным для известной владивостокской Группы строительных компаний «Далта», руководитель которой Олег ДРОЗДОВ в ходе работ допустил неуместную для госконтракта рационализацию, обернувшуюся для него судебным преследованием.

Одновременно с рекультивацией прежней городской свалки эта бизнес-структура строила новый полигон и завод по переработке ТБО в районе ул. Холмистой,1. Кстати, первая очередь нового полигона уже переполнена, и это строительство сегодня тоже ждет своего продолжения, зависящего от изыскиваемых средств.

После проверки рекультивированной свалки «Горностай» в начале 2017 года работники природоохранной прокуратуры через суд обязали Администрацию Владивостока выполнить ремонт бывшего полигона. Проектную документацию по его ремонту уже сделала компания ООО «Новая архитектура», на что пошло около 1,9 млн рублей.

В преддверии ремонтных работ ООО «Экоаналитика» ведет мониторинг состояния объекта, на что в этом году выделено еще 1,2 млн рублей. Пока что этот мониторинг показывает, что ни отдыхающим, ни проживающим рядом со свалкой жителям города ничто не угрожает. Но ремонт необходим срочно.

Как сказала начальник отдела организации природоохранных мероприятий городской администрации Ирина ОСИНА, проектная документация на ремонт недавно передана в управление градостроительства и архитектуры города, и в настоящее время ведется поиск денег на выполнение намеченных работ.

Тигра ставят на фотоучет

В Приморье успешно продолжает осуществляться государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы, в рамках которой выполняется большой комплекс мероприятий по улучшению нашей среды обитания.

Краснокнижный амурский тигр в дикой природе сегодня обитает в основном в Приморском крае. Здесь наблюдается до 450 особей этой большой дикой кошки из 530, которые живут в нашей стране. А 25 из них облюбовали сравнительно небольшую для них территорию национального парка «Земля леопарда», где они мирно сосуществуют с другим редким хищником – дальневосточным леопардом.





На недавно прошедшей в офисе объединенной дирекции нацпарка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая падь» встрече специалистов одиннадцати дальневосточных ООПТ, на которых отмечается присутствие тигра, было достигнуто соглашение о совместном фотоучете этого зверя.

С инициативой начать такую программу выступил Сихотэ-Алинский заповедник. Его представитель – заместитель директора по научной работе Светлана СУТЫРИНА сказала: «Мы все уже проводим работу по учету тигра с помощью фотоловушек, поэтому все, что нам всем нужно – это просто вовремя собрать отчеты со всех территорий, объединить их и сделать общие выводы».

Старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Дина МАТЮХИНА поддержала инициаторов, отметив, что специалистами на хасанской земле накоплен хороший опыт организации ведения фотомониторинга тигра, обработки и анализа получаемых данных, которым они могут поделиться с другими.

Предполагается, что первый сводный ежегодный отчет фотомониторинга амурского тигра дальневосточных заповедных земель появится уже в конце этого года. Он будет открыт для общего доступа их научных сотрудников. Получаемые в ходе фотомониторинга результаты станут базовой информацией при подготовке научных публикаций о состоянии популяции амурского тигра, в том числе с выходом на зарубежную аудиторию.

На фото: Хозяина дальневосточной тайги лучше всего фотографировать в зоопарке, а в живой природе делать это очень непросто. И опасно.

Фото Любови ХМЕЛЕВСКОЙ

Угольной пыли станет меньше

Две новые подметально-уборочные машины вакуумного типа, поставленные за 37 млн рублей отечественной компанией «Колуман Рус» довели парк такой пылеуборочной техники АО «Восточный Порт» до трех единиц, что позволит значительно сократить разлет пыли за пределы территории порта.

Эта закупка спецмашин была проведена компанией, входящей в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания», в рамках реализации комплекса природоохранных мероприятий, согласованных стивидорами Находки с Росморречфлотом, Росприроднадзором, Росгидрометом и Администрациями Приморского края и Находкинского городского округа в марте и мае этого года. В целом на природоохранные цели по борьбе с угольной пылью до 2021 года холдинг запланировал потратить более 1 млрд рублей. Основные затраты определены на модернизацию и установку дополнительного технологического оборудования по пылеулавливанию и пылеподавлению.

Ранее, с 2012 по 2017 годы, холдинг и АО «Восточный Порт» вложили в модернизацию оборудования, очистных сооружений, систем ветрозащиты, восполнение биоресурсов моря и проведение экологических акций около 1,2 млрд рублей.

Сегодня своя аккредитованная лаборатория компании ведет регулярный экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха, промышленных вод и акватории бухты Врангеля, идет поэтапное внедрение наилучших технологий перевалки угля.

Эти меры дали определенный результат - АО «Восточный Порт» стал первым угольным дальневосточным портом, которому присвоен сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.