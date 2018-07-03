"Крылья Востока" сделали первый взмах

Масштабный и яркий праздник для выпускников школ Приморья обещают сделать ежегодным

В минувшие выходные в Приморском крае появилась новая традиция – прощание со школой под песни известных российских исполнителей и световое шоу над акваторией бухты Золотой Рог. В последний день июня праздник «Крылья Востока» собрал на набережной Цесаревича во Владивостоке более 20 тысяч человек. Выпускники приморских школ и их родители, а также жители и гости столицы края стали очевидцами уникального представления, равного которому в Приморье еще не было.

Напомним, что с инициативой проведения во Владивостоке праздника для выпускников, подобного «Алым парусам» в Санкт-Петербурге, выступил врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО в начале 2018 года. Название «Крылья Востока» в марте выбрали сами жители края в ходе онлайн-голосования на сайте администрации Приморского края. Для организации технического шоу были привлечены лучшие специалисты: столь сложных в технологическом плане мероприятий в Приморье еще не проводилось. Параллельно с властями муниципалитетов решались вопросы, связанные с трансфером выпускников и их родителей на праздник и обратно. А незадолго до 30 июня начала свою работу «горячая линия», на которую можно было обратиться по указанным вопросам.

«Единый выпускной» для тысяч приморских выпускников и их родителей начался в 19.00 30 июня с концерта, ведущими которого стали российские телезвезды Алла МИХЕЕВА и Стас ЯРУШИН. Зрители увидели выступления творческих коллективов Приморья, а также звезд федерального уровня – Юлианны КАРАУЛОВОЙ, Сюзанны и Мальбэка. Учитывая большое количество участников праздника, для тех, кто стоял вдалеке от сцены, по бокам от нее были установлены дополнительные экраны. А по завершении концертной части гостей праздника «Крылья Востока» и всех приморских выпускников с окончанием школы поздравил глава Приморья Андрей Тарасенко.

- Хочу пожелать вам счастья, удачи и успехов! Вы стоите на пороге самого ответственного выбора, и пусть он будет правильным, – отметил руководитель Приморья.

Следующим, наиболее ярким этапом праздника стало световое шоу. Установленные на Золотом мосту прожекторы раскрасили своими лучами туманное небо над набережной Цесаревича, а одна из стен плавучего дока на Дальзаводе превратилась в гигантский экран – на него транслировали фильм, посвященный выбору профессии и перспективам, которые сегодня открываются перед приморскими выпускниками. Многообразие выбора можно было увидеть благодаря объемным 3D-картинам, созданным игрой света и воды. Важно, что многие из этих картин были с приморской тематикой – например, в одной из сцен прямо с воды «взлетал» вертолет, похожий на собираемые в Арсеньеве Ка-52; а вскоре там же, на глади Золотого рога, кружились балерины Приморской сцены Мариинского театра.



















Ключевым моментом шоу стал проход учебного парусника «Паллада» по акватории Золотого рога (на время проведения праздника навигация в бухте была ограничена – прим. автора). Пожалуй, единственным отличием от аналогичного момента на празднике выпускников в Санкт-Петербурге стало то, что паруса «Паллады» были окрашены не в алый, а в голубой цвет. В остальном приморские «Крылья Востока» выглядели не менее эффектно, чем их петербургский аналог. Финалом праздника стал фейерверк во время движения «Паллады» по акватории.

- Праздник был очень хорошо организован с точки зрения безопасности. Досмотр на входе проводился тщательно, но быстро – в очереди мы долго не стояли. Кроме того, представители правопорядка дежурили на самой набережной, - рассказала газете «Золотой Рог» мама выпускника Елена КАРЕВА. – Понравилось, что помимо «большой» сцены, где выступали творческие коллективы, на набережной Цесаревича были развернуты локальные развлекательные площадки, пункты питания и стенды для фотографирования.

Для жителей и гостей Владивостока, желающих увидеть уникальное шоу, была предусмотрена отдельная смотровая площадка – в районе заезда на набережную Цесаревича со стороны пилона Золотого моста. Кроме того, «Крылья Востока» полностью транслировались в прямом эфире на телеканале «ОТВ-Прим», а финальную часть праздника можно было увидеть на экране, расположенном на центральной площади Владивостока, где проходили гуляния в честь Дня города.

После завершения праздника Андрей Тарасенко, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что «Крылья Востока» будет проходить в Приморье ежегодно. «Такие мероприятия, на мой взгляд, очень нужны и для нашей молодежи, и для всех жителей края. Праздник станет и брендом края с туристической точки зрения. Мы будем его проводить ежегодно», – заявил глава региона.

Добавим, что на состоявшейся накануне проведения «Крыльев Востока» встрече с лучшими выпускниками приморских школ Андрей Тарасенко выразил уверенность в том, что они принесут пользу Приморскому краю и всей стране.

- Самое главное – будущее наших детей. Мы к этому вопросу хотим тщательно подойти и держать на учете каждого ребенка, тем более одаренного. Если не будет хватать мест медалистам, есть договоренность, что мы будем решать вопрос с Министерствами просвещения, науки и высшего образования, чтобы эту квоту увеличивать, – обратился Андрей Тарасенко к родителям выпускников. По словам врио главы региона, сегодня усилия власти направлены на создание высокотехнологичных рабочих мест на современных производствах, которые требуют от специалистов новых знаний и компетенций. Для воплощения в жизнь всех проектов по развитию региона требуются профессионалы высокого класса, подчеркнул Андрей Тарасенко.

Фото Елены КАРЕВОЙ.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

