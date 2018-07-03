Приморье - не при море

Казалось бы, один из главных природных активов края - пляжи, в регионе так и не научились использовать по полной

Огромные рекреационные ресурсы, которыми природа наделила Приморье, сегодня могут использоваться намного эффективнее, чем это делается, но для этого необходимо поддерживать их качество на высоком уровне.

Важно, чтобы море, до которого у нас - рукой подать, в летнее время давало нам и отдых и оздоровление, а не угрожало травмами, заболеваниями, а то и лишением жизни. Эти задачи у нас решаются в рамках региональной государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы.

Роспотребнадзор предупреждает!

Хотя открытие купального сезона в Приморье в этом году в районе Владивостока было назначено на 15 июня, фактически сезон запоздал. Холодные весна и начало лета не позволили прогреться воде в районе Владивостока до более-

менее комфортной температуры даже до конца минувшего месяца. Даже в солнечные дни узкая полоска пляжей вдоль Амурского залива под вечер еще на прошлой неделе отличалась небольшим количеством отдыхающих.

Конечно, + 16 C - недостаточно комфортная температура для купания, хотя люди закаленные во Владивостоке пробуют начинать сезон в начале мая, а то и вообще круглый год моржуют. Однако есть еще одна серьезная причина, по которой сезон задержался - по многим местам отдыха не было положительных заключений специалистов о пригодности их к массовому отдыху и купанию. При этом купание во многих популярных местах уже заранее было исключено по различным причинам. Главная из которых - качество морской воды. Притом, что важны и состояние дна, чистота поверхности береговой черты, доступ к месту отдыха и пр.

Качеством морской воды у побережья моря на сегодня занимается Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю. В рамках его компетенции ежегодно с мая по октябрь системно ведется социально-гигиенический мониторинг прибрежных вод не только в местах, отведенных местными органами под отдых, но и в местах, которые люди сами выбирают для своего массового отдыха, невзирая на заботу свыше.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, пробы воды в море в местах отдыха берутся с установленной для этого периодичностью и исследуются по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, а в период повышенной антропогенной нагрузки - дополнительно по вирусологическим и паразитологическим данным.

Уже в мае на основе результатов многолетнего мониторинга в летний сезон этого года по Владивостоку было рекомендовано для купания и отдыха граждан комплексно использовать акваторию моря в районе станции Санаторной, бухты Пограничная и Старка - на острове Попова, бухту Воевода, бухту Аякс в районе пляжа, Чернышева, Парис, мысы Вятлино и Ахлестышева - на острове Русском, и остров Рейнеке.

Традиционно Роспотребнадзор предупредил, что опасным купание считается в местах выпуска хозяйственно-бытовых, промышленных и неочищенных ливневых сточных вод, а также в местах стоянок маломерного флота, не говоря о районах стоянки крупнотоннажного морского транспорта.

Тепленькая пошла…

Побережье Владивостока изобилует местами сброса канализационных вод и неочищенных стоков ручьев и речек. Этим особенно грешат такие популярные места отдыха, как Спортивная Гавань, бухты Федорова, Тихая, Щитовая, мыс Кунгасный, районы Моргородка, Чайки, Седанки, Садгорода и Змеинки. На острове Русском нежелательно купаться в районах набережной ДВФУ, бухт Новик, Жданко и Рында, мысов Огородный, Мелководный и в районе Поспелово.

В отношении самой популярной бухты города - Лазурной - надзор отмечает, что вода в ней в период наплыва отдыхающих далеко не идеальна: «В 2016-2017 г. в июле-сентябре здесь регистрировалось несоответствие качества морской воды по микробиологическим показателям, отмечалось высокое содержание общих колиформных бактерий, энтерококков с превышением нормативных показателей более пяти раз, выявлялось содержание энтеровирусов и гельминтов». По санитарным требованиям, при несоответствии качества морской воды по микробиологическим показателям в 5 и более раз, купание в таком районе не допускается. То есть, войти в воду можно цветущим и здоровым, а выйти - больным и разбитым.

Специалисты Ропотребнадзора в преддверии сезона напомнили, что «купание в неустановленных местах может привести к возникновению инфекционной заболеваемости кишечной этиологии и неинфекционной заболеваемости органов кожи среди населения». То есть, заработать дизентерию, гепатит, заболевания неизвестной природы от испражнений морской фауны можно только в неразрешенных местах. В разрешенных - это исключено.

В этом отношении многие старожилы города недоумевают: так ли принципиален надзор, когда утверждает, что в районе платных пляжей на ст. Санаторной к воде претензий нет, когда соседние Седанка и Океанская к купанию запрещаются. Люди полагают, что течения, идущие вдоль берега от проблемных территорий, непременно портят воду и на Санаторной.

Что же касается Лазурной (Шаморы), то по соседству с ней, как у Санаторной, сегодня загрязненных участков не наблюдается. Выходит, плохие показатели - это ее внутренняя проблема.

Главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Леонид МАКОВЕЦКИЙ отметил, что здесь уже есть постоянные «стоки и палочки, которые могут повлиять на здоровье человека», и поэтому эта инспекция «купаться в некоторых районах Шаморы не рекомендует». Не рекомендует и Роспотребнадзор, за исключением одного участка.

Надо понимать, что то, что «не рекомендуется», считать запрещенным нельзя. Да и жесткого запрета купаться на Шаморе, по сути, нет. Иначе к морю невозможно было бы пробиться через оцепление, а выловленных из бухты - нещадно бы штрафовали за нарушение строгого запрета. Существующее запрещение, скорее всего, устанавливается исключительно, чтобы снять ответственность с самих инспекций и чиновников за возможные происшествия с многочисленными нарушителями, которые рвутся к морю через запрет.

Надо сказать, что формальный запрет купаться в море у людей сегодня вызывает определенное недоверие. Так, инициативная группа горожан и арендаторов, которую возглавил Юрий МОРОЗОВ из Владивостока, заказала экспертизу состояния воды Лазурной у аккредитованной лаборатории ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», входящей в структуру Роспотребнадзора. И в своем заключении эта лаборатория признала воду в бухте на конец мая безопасной для купания по всем показателям.

Разрешено все, что не запрещено?

Можно пройти всю Спортивную гавань и не увидеть ни надписей, которые запрещают здесь плавать, ни принятых в международной практике предупреждающих флагов, ни какого-то паспорта пляжа, который отражал бы его особенности и информировал о возможных здесь опасностях - акулы, медузы, острые раковины на дне и пр.

Когда в сводках местных происшествий по Приморью появляется, что некий гражданин утонул в несанкционированном для купания месте или подцепил страшную болячку, то это не значит, что запрещенное место в натуре было как-то обозначено.

Безусловно, обозначить какой-то приморский пляж накануне сезона престижным голубым флагом, возможно с белыми полосками волн, было бы довольно нелепо. Трудно представить, что на морском побережье края сегодня может найтись участок, который соответствовал бы 27 международным критериям комфортности, чистоты и соответствия экологическим нормам. Но стандартный для России желтый, или общепринятые зеленый или белый флаги пляжа, разрешающие купание, могли бы стать украшением многих наших мест отдыха у моря. Хотя эти флаги и в нашей, и в международной практике не обязательны, когда нет сомнений, что в конкретном месте купание безопасно. Важнее обозначать те места, которые опасны.

Кстати, желтый или оранжевый флаг по международной классификации вывешивается в местах отдыха, где с купанием надо быть осторожнее. Есть определенные риски при волнении моря или усилении течения. И в таких местах необходимо дежурство спасателей.

О серьезных опасностях свидетельствуют: красный флаг, когда купаться запрещено, двойной красный флаг - категорически запрещено, фиолетовый - опасные медузы и акулы, черный флаг или шар - очень агрессивные акулы, любого цвета - «акулий» флаг с силуэтом хищницы, коричневый - вода и пляж загрязнены. Красно-желтыми флагами может быть обозначена зона действия спасателей.

Вероятно, «флаговая аттестация» по международным критериям приморским пляжам не помешала бы. Не помешала бы и общедоступная информация по анализу проб воды на популярных у отдыхающих сайтах. Да и особый оперативный прогноз по состоянию приморских пляжей - тоже был бы полезен для тех, кто выбирает место для отдыха. Тем более, что среди отдыхающих много приезжих, для которых такая информация зачастую может оказаться спасительной.

Холодное лето 2018-го

В конце мая на совещании при врио губернатора края Андрея ТАРАСЕНКО директор краевого департамента туризма Константин ШЕСТАКОВ отмечал, что к началу сезона для купания в крае будут освидетельствованы более 80 пляжей, что больше, чем в прошлом году.

Предполагалось, что это освидетельствование пляжи пройдут уже к началу сезона. Однако этого не случилось. Из-за запоздавшего тепла арендаторы пляжей не спешили с заявками. И к 25 июня на очередном краевом совещании, рассмотревшем вопросы летнего отдыха, было доложено, что фактическую приемку смогли пройти всего 15 мест у воды, а по 15 муниципальным образованиям они вообще не определены. Руководителем края были даны очень строгие указания: ускорить работу по освидетельствованию и определению мест отдыха, где можно было бы купаться.

Судя по всему, основная разрешительная деятельность на купание по приморским пляжам разгорится уже в июле, когда массы отпускников ринутся спасаться от жары в воду.

Кстати, по данным инспекции по маломерным судам, к работе по спасению людей на водоемах края в этом году будут привлечены более 1200 специалистов и 300 плавсредств.

Досье "Золотого Рога": К началу сезона Роспотребнадзором по краю были рекомендованы для отдыха следующие места, разрешенные для купания в море и иных водоемах: Артемовский ГО - бухты Малая Тавайза и Муравьиная, Находкинский ГО - бухты Прогулочная, Подосенова, Отрада, Козино, Попова и Стрельбище, оз. Ливадийское, в Партизанском районе - бухты Триозерье, Шепалова, Лашкевича, залив Восток в районе оз. Лебединого, в Лазовском районе - бухты Соколовка и Петрова, в Ольгинском районе - бухты Северная и Тихая Гавань, в Дальнегорском ГО - бухты Рудная и Лидовка, в Кавалеровском районе - бухты Зеркальная и Сивуч. К концу месяца список разрешенных мест отдыха пополнили находкинские пляжи «Триозерье» в п. Врангель и «Парус» в бухте Средняя, в Ханкайском районе получили освидетельствование пляж «Старт» и берег озера Ханка, и в Хасанском районе - бухта Троица.

На фото: Увы, пляжей, которые пригодны для купания в крае, который называется Приморским, катастрофически мало.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.