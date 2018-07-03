Самая приморская работа

День рыбака отметят во Владивостоке и прибрежных городах и поселках Приморья

День рыбака более 50 лет празднуется а нашей стране во второе воскресенье июля. Он был официально учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР в мае 1965 года, когда рыболовецкая отрасль страны получила активное развитие. Это и сегодня хороший повод подвести итоги работы рыбохозяйственного комплекса, определить направление развития на будущее, обозначить лидеров отрасли и высказать труженикам моря признательность и уважение.

В Приморском крае День рыбака традиционно празднуют многие, ведь практически в каждой семье были или есть сегодня люди, чей труд связан с морской рыбалкой. Приморцам не надо рассказывать, сколь капризна и непредсказуема бывает рыбацкая удача, здесь умеют радоваться тем счастливым минутам, когда рыбак оказывается на берегу. Праздничные мероприятия по случаю Дня рыбака пройдут и в год 80-летия Приморского края – во Владивостоке на Спортивной гавани и в прибрежных поселках и городах, где базируются рыболовецкие компании.

В такие дни, когда чествуются труженики моря, уходят как бы на второй план болезненные вопросы закрепления долей квот добычи водных биоресурсов, районом вылова которых является Дальневосточный бассейн, проблемы обновления стареющего рыболовецкого флота (по экспертному мнению, средний возраст рыболовецких судов в Приморье составляет 30 лет), о которых сегодня бьют тревогу в профессиональном сообществе.

Рыбацкая доля

Рыбодобывающая отрасль является важнейшей частью экономики нашего морского края. Как явствует из недавнего отчета врио губернатора Андрея ТАРАСЕНКО Законодательному собранию, рыбаки Приморья добывают около 750 тысяч тонн водных биологических ресурсов в год. Это почти треть объема вылова во всем Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне и пятая часть по России. По выпуску рыбных консервов Приморье занимает первое место в ДФО, по производству рыбопродукции – второе.

«По итогам 2017 года нам удалось добиться существенных результатов в области аквакультуры. Объем производства этой продукции составил более 9,5 тысяч тонн, что почти в полтора раза превышает показатель 2016 года. Объем реализации товарной рыбы и других объектов аквакультуры составил более тысячи тонн», – заметил врио губернатора. Он также напомнил, что в сентябре 2017 года на Восточном экономическом форуме «было подписано трехстороннее соглашение между Администрацией Приморского края, российскими и корейскими компаниями о намерениях в реализации инвестиционного проекта по созданию комплекса для биржевой и аукционной торговли продукцией из ВБР на территории Приморского края».

Накануне Дня рыбака в крае традиционно подводятся промежуточные итоги работы рыбопромышленного комплекса по различным направлениям и видам промысла, они сконцентрированы в информационных материалах, представленных на сайте администрации края в разделе краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов. Так, приморские рыбаки увеличили вылов камбалы и трески. По данным на начало июня, выловлено почти 8,5 тысяч тонн трески и более 5 тысяч тонн камбалы, освоение квоты по треске составило 54%, по камбале – 77%, – сообщает ведомство.

Краба поймали больше

Крабовые квоты освоены рыбаками Приморья на 50%, это более 14 тысяч тонн крабов, выловленных приморскими тружениками моря. Как сообщает департамент рыбного хозяйства и водных биоресурсов, «приморские предприятия увеличили вылов крабов по сравнению с прошлым годом на 3,4 тысячи тонн». Кроме того, наши рыбаки выловили почти 2 тысячи тонн креветки. По мнению вице-губернатора края Валентина ДУБИНИНА, увеличить добычу удалось благодаря проведению в 2017 году крабовых аукционов, в результате которых между предприятиями Приморья распределили более четырех тысяч тонн крабов.

Увеличился и вылов кальмара. С начала года приморские рыбаки выловили почти 5 тысяч тонн кальмара, что на тысячу тонн больше по сравнению с прошлым годом. «По этому виду морских биоресурсов квоты освоены на 11%. Сейчас на промысле работает пять судов Находкинской БАМР», – сообщили в ведомстве.

Приморье находится в тройке лидеров по добыче минтая среди регионов Дальнего Востока. В зимне-весенний период, по данным департамента, на промысле минтая в Охотском море работало 69 судов 17 предприятий. В их числе и Преображенская база тралового флота - одно из ведущих предприятий рыбной отрасли Дальнего Востока, на котором работает около двух с половиной тысяч человек. Основная деятельность базы - океанический промысел. Качественная рыбная продукция из Преображения, в числе которой консервы из печени и икры минтая, уверенно завоевала российский рынок.

Лидеры минтаевой путины

Только в зимне-весенний период 2018 года приморские рыбаки добыли более 243 тысяч тонн минтая – цифра была озвучена на заседании Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета 14 июня. Подводя итоги охотоморской минтаевой путины сезона «А», заместитель директора «ТИНРО-Центра» Игорь МЕЛЬНИКОВ сообщил, что в январе-

апреле в Охотском море было добыто почти 825 тысяч тонн минтая, что составляет 85,4% от рекомендуемых объемов. Основной вклад внесли рыбаки Камчатки, Приморья и Сахалина, сообщается на сайте научной организации.

В своем докладе он также отметил, что есть небольшое отставание к показателям 2017 года, которое связано с погодными условиями, ледовой обстановкой, меньшим количеством судов на промысле и приловом молоди. Возможно, его удастся компенсировать в сезон «B», на который осталось примерно 15% от ОДУ минтая в Охотском море.

Выполняя одно из поручений Президента России Владимира ПУТИНА по обеспечению доступной рыбой и морепродуктами населения страны, приморские рыбаки активно развивают прибрежное рыболовство. Это направление работы сегодня набирает обороты, считает заместитель председателя Общественного экспертного совета по рыбному хозяйству, водным биоресурсам и аквакультуре Федор НОВИКОВ.

Прибрежный лов набирает обороты

Комментируя отчет главы Приморья перед Законодательным Собранием, эксперт подчеркнул, что рыбохозяйственный комплекс края развивается стабильно. «Набираем обороты в прибрежном рыболовстве, сейчас добываем более 15 тысяч тонн водных биоресурсов в год. Вся продукция поступает на рынок Приморья в парном и охлажденном виде. Увеличились налоговые отчисления в краевой бюджет, растет зарплата рыбакам. Начался промысел скумбрии и сардины иваси, подходов которой не было почти 30 лет», – сказал он.

Увеличивают объемы реализации продукции и хозяйства аквакультуры, в Приморье растет количество предприятий, развивающих этот бизнес. Как отмечают в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, сейчас на «морских огородах» Приморья выращивают гребешок, мидии, устрицы, трепанг и морскую капусту. Площадь участков составляет почти 70 тысяч гектаров.

«За первый квартал 2018 года было реализовано около 130 тонн продукции аквакультуры, выращенной приморскими хозяйствами», сообщает департамент. Причем данное направление деятельности получает поддержку краевого бюджета. По словам Валентина Дубинина, на текущий год приморским предприятиям аквакультуры запланированы субсидии в размере около 21,5 миллионов рублей. Эти средства могут быть направлены на расселение молоди, лизинг, реконструкцию цехов и приобретение техники.

Но, несмотря на успехи отрасли, многое еще предстоит сделать. По мнению врио губернатора региона, «одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы – восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры».

И, конечно же, эти возможности необходимо использовать в полном объеме, чтобы направить на стол приморцев больше ценной пищевой продукции рыболовства и аквакультуры. Возможно, она поможет решению и другой важной задачи – сбережению здоровья и повышению продолжительности жизни дальневосточников.

КСТАТИ

Песни, танцы, КВН…

Во Владивостоке в воскресенье 8 июля на Спортивной набережной состоится традиционный праздничный концерт в честь Дня рыбака с участием ведущих творческих коллективов города и команд КВН. В рамках народного гуляния гостей угостят настоящей рыбацкой ухой и горячим чаем, а самые юные зрители получат в подарок надувные шары с символикой праздника.

Недалеко от сцены будут работать тематические площадки, игры «Морской бой», «Мегатвистер», «Рыбацкая шхуна». Кроме того, жители и гости города смогут сделать памятные фото на фоне тематических инстарамок, принять участие в конкурсах и получить призы. Площадки будут работать не только на Спортивной Набережной города, но также и на центральной площади, пешеходной улице им. Адмирала Фокина, - сообщают организаторы праздника.

На фото: Несмотря на резко снизившееся количество представителей морских профессий во Владивостоке, День рыбака остается одним из любимых праздников горожан.

Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.