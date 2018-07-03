Догнать и перегнать Сан-Франциско

Как сравнение с известным американским городом оказалось удачным для столицы Приморья

Предстоящий в октябре 80-летний юбилей Приморского края – хороший повод вспомнить важнейшие вехи развития региона. Одним из крупнейших инфраструктурных проектов за всю историю Приморья стало строительство «Большого Владивостока», инициированное первым секретарем ЦК КПСС Никитой ХРУЩЕВЫМ. Именно он стал первым лидером, который разглядел в столице Приморья не только военный форпост России в Азии, но и комфортный, красивый город, который должен стать привлекательным для людей со всей страны.

К своему столетнему юбилею Владивосток подходил с немалым историческим багажом. За неполный век город успел стать главной базой Тихоокеанского флота, обзавестись мощнейшей крепостью, сыграть важную роль в ходе Первой и Второй Мировых войн, испытать на себе тяготы Гражданской войны. Но заботы об обороне страны в сложных исторических условиях всегда отодвигали на второй план «хозяйственные» вопросы. Поэтому, когда в 1954 году Никита Хрущев вместе с Николаем БУЛГАНИНЫМ и Анастасом МИКОЯНОМ впервые посетил Владивосток (тот визит не афишировался), руководители СССР обратили внимание на его неблагоустроенность, а также на отсутствие массового жилищного строительства. Однако на тот момент в партии еще шла борьба за власть после смерти Сталина, и потому реальным толчком к развитию Владивостока стал второй визит Хрущева, который состоялся осенью 1959 года после посещения советским лидером Соединенных Штатов Америки.

«Большой Владивосток», или От слов – к делу

Из городов США, показанных Хрущеву во время американского турне, особое впечатление на него произвел Сан-Франциско. Неудивительно, что прилетев во Владивосток, внешне похожий на один из центров Тихоокеанского побережья США, первый секретарь президиума ЦК КПСС пообещал сделать Владивосток лучше его американского конкурента. Выступая на митинге на стадионе «Авангард», Хрущев подчеркнул, что нужно создать комфортные условия жизни для того, чтобы люди чувствовали себя не временными, а постоянными жителями региона. Проблема, увы, актуальна до сих пор.

«Ваш край быстро развивается. Сюда будет приезжать много людей, и нужно создавать для них хорошие условия. Надо привлекать новых людей не высокими ставками по сравнению с другими городами, а хорошими бытовыми условиями», - подчеркнул Никита Хрущев.

Это был как раз тот случай, когда красивые фразы подразумевали под собой вполне конкретные дела. Спустя три месяца после визита советского лидера в столицу Приморья, 18 января 1960 года, было издано постановление Совета Министров СССР «О развитии города Владивостока». Согласно этому документу, при Министерстве строительства РСФСР было создано Главное управление по строительству Владивостока (Главвладивостокстрой), численность работников которого доходила до 45 тысяч человек. К строительству «Большого Владивостока» привлекалось немало жителей других регионов страны, а финансирование проектов по развитию города в период так называемой «семилетки» увеличивалось более чем вдвое, до 4,3 млрд рублей.

Вскоре после визита Никиты Хрущева во Владивосток прибыла большая группа виднейших градостроителей из Госстроя СССР, Академии строительства и архитектуры, Мосстроя, центральных проектных организаций и институтов во главе с председателем Госкомитета по строительству при Совмине СССР В.А. КУЧЕРЕНКО. Вместе с руководством Владивостока и Приморья, а также местными специалистами, они в течение длительного времени обсуждали практические вопросы, связанные с развитием города. Важно, что осуществить масштабный проект «Большой Владивосток» в достаточно короткий срок удалось во многом благодаря тому, что его контролировал председатель Совета министров СССР Алексей КОСЫГИН.

Новые подходы к развитию Владивостока нашли отражение в Генеральном плане города, разработанным ленинградским проектным институтом «Ленгипрогор» и утвержденном В 1961 году. Генплан существенно расширил территорию заселения города, в том числе за счет территорий, ранее занятых военными. Возводить новые кварталы теперь было разрешено дальше на север – до 28-го километра, на юг – до конца полуострова Шкота и на восток – до Уссурийского залива. Символом перемен стала застройка капустного поля в районе Моргородка передовыми по тем временам «хрущевками». Всего же период с 1960 по 1965 годы во Владивостоке было построено 1,6 млн кв.м. жилья – больше, чем за 100 предыдущих лет истории города! Для ускорения жилищного строительства в городе началось возведение домов из крупных панелей, что позволяло значительно сократить сроки строительства.

- Это сегодня дома, построенные в те годы, называют «хрущобами». А тогда это был гигантский рывок для города, жители которого ютились в коммуналках, - говорит почетный архитектор РФ, соавтор нескольких Генпланов Владивостока, профессор Валентин АНИКЕЕВ. – Кстати, некоторые решения Генплана 1961 года не реализованы до сих пор, а мост, строительство которого намечалось на середину 60-х, был построен только в наше время.

Тем не менее, «Большой Владивосток» стал одним из первых примеров комплексной застройки дальневосточных городов. Помимо жилых домов, в новых микрорайонах возводились детские сады и школы, спортивные сооружения, объекты культуры и торговли. Кроме того, именно в 1960-е годы был построен Морской вокзал и современнейший кинотеатр «Океан». А обеспечить стремительно растущий город электричеством и теплом позволили новые объекты энергетики – котельные «Вторая речка» и «Северная», а также ТЭЦ-2.

По образу и подобию

Приезд Никиты Хрущева во Владивосток в 1959 году был не единственным примером, когда внимание главы государства меняло внешний облик столицы Приморья. Например, подготовка к состоявшейся в ноябре 1974 года встрече генсекретаря ЦК КПСС Леонида БРЕЖНЕВА и президента США Джеральда ФОРДА помогла существенно улучшить состояние основных дорог Владивостока и Артема. Кроме того, некоторые жители этих городов смогли улучшить свои жилищные условия – «непрезентабельные» строения вдоль маршрутов передвижения официальных делегаций были попросту снесены.

Визит последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила ГОРБАЧЕВА в 1986 году ознаменовался не только вручением Владивостоку Ордена Ленина, но и исторической речью о положении дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе. За шесть лет до открытия города для иностранцев Горбачев предвосхитил следующую эпоху развития Владивостока, связанную с международным сотрудничеством: в своей речи глава советского государства подчеркнул стремление СССР улучшить отношения с ведущими странами региона, способствовать снижению международной напряженности в АТР. Борис ЕЛЬЦИН побывал во Владивостоке еще до избрания президентом РСФСР, но именно он в сентябре 1991 года подписал указ об открытии города для всех жителей страны и иностранцев.

Символично, что недавний рывок в развитии столицы Приморья, связанный с саммитом АТЭС-2012, был осуществлен по лекалам строительства «Большого Владивостока» в 1960-е годы. Как и тогда, инициативу по выводу города на кардинально новый уровень первым озвучил руководитель страны, а куратором «строек саммита» стал первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ. Особый упор вновь был сделан на комфорт проживания во Владивостоке: новые транспортные развязки, очистные сооружения, современный аэропорт и перевод на газ объектов энергетики, без сомнения, сделали жизнь более удобной. Впервые за несколько десятилетий в столице Приморья стали строиться новые микрорайоны. А современный кампус федерального университета стал «точкой притяжения» для абитуриентов со всей страны. Кстати, незадолго до саммита крылатую фразу Хрущева о Владивостоке и Сан-Франциско вспомнил Дмитрий МЕДВЕДЕВ. В июле 2012 года премьер-министр, находясь в Приморье с рабочей поездкой, оценил изменения в облике Владивостока, связанные с подготовкой к саммиту.

- Другие абсолютно дороги, другое настроение, новые здания, ремонт виден, я уже не говорю про мосты - это вообще фантастика, просто Сан-Франциско. Владивосток лучше, наверное, чем Сан-Франциско, тем не менее аналогии тоже приходят, потому что там тоже океан, тоже вантовые мосты и тоже вот такой рельеф. Людей, правда, таких нет. Наши люди, конечно, лучше, - высказался тогда Дмитрий Медведев.

В то же время, история Владивостока и всего Приморского края наглядно демонстрирует, что качественные рывки в развитии региона и его административного центра происходят лишь при условии личного участия руководства страны и, что не менее важно, масштабного финансирования из Москвы.

- Основная причина – это централизованная система управления, сложившаяся еще в советские времена, а также принципы межбюджетных отношений. На деньги, которыми сегодня распоряжается край или город, вантовый мост не построишь, - объясняет доктор экономических наук, профессор ДВФУ Виктор БЕЛКИН. – Поэтому центральная власть должна оказывать бОльшую поддержку приграничным регионам вроде Приморья, чем сейчас. Это имеет геополитическое значение.

Досье "Золотого Рога": Несмотря на постоянные сравнения, Сан-Франциско до сих пор не является официальным побратимом Владивостока. Однако побратимские связи еще в начале 1990-ых годов были установлены с тремя другими городами США – Сан-Диего (Калифорния), Джуно (Аляска), Такома (Вашингтон). Отметим, что Сан-Диего в свое время стал вторым городом, с которым у Владивостока появилось соглашение о побратимских связях.

На фото: Саммит АТЭС-2012 явно добавил Владивостоку сан-францисской «похожести».

Фото Любови ХМЕЛЕВСКОЙ

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.