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В Приморье увеличилось число разрешенных для отдыха пляжей
По результатам технического освидетельствования ещё 16 мест отдыха официально разрешены для отдыха – эти пляжи соответствуют всем необходимым требованиям, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Специальная комиссия, куда входят представители правоохранительных органов, МЧС и Роспотребнадзора, признала в этом году пригодными для отдыха уже 34 пляжа и мест массового отдыха.
«На сегодняшний день освидетельствовано 77 пляжей и баз отдыха, совершено более 600 рейдов и патрулирований, выявлено более 200 различных нарушений», – сообщили в краевом департаменте гражданской защиты.
Пляжи проверяются по нескольким показателям:
– укомплектованность спасательных постов, наличие спасателей, подготовленных к оказанию первой медицинской помощи пострадавшим;
– техническое состояние мостков, трапов, используемых для схода в воду, вышек и других сооружений, оборудование детских купален;
– обозначение границ заплыва в местах купания;
– наличие акта обследования дна пляжа в границах заплыва;
– отсутствие на территории пляжа в границах заплыва пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся;
– наличие информационных стендов с правилами купания и поведения на пляже.
Для недопущения гибели или травматизма людей на водных объектах спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности:
– запрещено купаться в необорудованных местах и в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими знаками и надписями;
– опасно нырять в незнакомых местах: на дне могут оказаться бревна, камни, коряги, металлические прутья;
– не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина;
– нельзя заплывать далеко от берега, не рассчитав свои силы, такое поведение опасно даже для умеющих хорошо плавать, также человек может оказаться на пути следования быстроходных маломерных судов и, будучи незамеченным судоводителем, получить серьезные травмы;
– запрещено употреблять спиртные напитки, находясь на пляжах и в местах организованного отдыха у воды;
– нельзя оставлять маленьких детей вблизи водоемов без присмотра взрослых даже на короткое время;
– при купании в холодной воде в жаркую погоду требуется большая осторожность для людей с болезнями сердца;
– не следует купаться в одиночку, рядом всегда должен быть кто-нибудь, чтобы в случае необходимости оказать помощь.
Безопаснее всего купаться в специально оборудованных местах: на пляжах, в бассейнах, купальнях. В случае происшествия следует немедленно звонить по телефону 101.
Отметим, всего в 2017 году в Приморье будут открыты для купания почти 80 пляжей. В этом сезоне количество пляжных территорий в регионе, соответствующих всем нормам, превысит показатель прошлого года почти на треть. Наибольшей популярностью традиционно пользуются места отдыха в Находке и Владивостоке, а также Хасанском и Партизанском муниципальных районах. Здесь проверку на соответствие нормам ГИМС будут проходить 14, 11, 35 и 10 пляжных территорий соответственно.
Однако не во всех муниципалитетах, обладающих богатым пляжным потенциалом, работа по подготовке прибрежных территорий к купальному сезону ведется достаточно активно. Кроме того, есть ряд северо-восточных районов – Лазовский, Кавалеровский, Ольгинский районы, где температура воды для купания даже в разгар сезона слишком низкая, и арендаторы территорий не считают нужным проводить освидетельствование прибрежной территории в качестве пляжа.
«Тем не менее люди там купаются, значит, нужно, чтобы такие территории тоже соответствовали всем нормам, в том числе нормам безопасности. Несмотря на то что купальный сезон у нас короткий, в прошлом году больше миллиона туристов отдыхало на пляжах Приморья. Учитывая, что население края – около двух миллионов, это серьезная цифра, и это не предел», – заявил Губернатор края Владимир Миклушевский.
Напомним, информация о местах летнего отдыха в крае размещена на федеральном туристическом портале Russia.travel. В настоящий момент на ресурсе можно найти сведения о 26 пляжных объектах, которые представлены на специальной платформе «Пляжный отдых» в разделе региона. Кроме того, с информацией о пляжных территориях Приморья можно ознакомиться на сайте ТИЦ.
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