В "Океане" разрабатывают международный детский день "Восточного экономического форума"

Во Всероссийском детском центре «Океан» участники «Тихоокеанской проектной школы» создают проекты по развитию Дальнего Востока. В этом году школа организована совместно с Дальневосточным федеральным университетом и работает по четырем направлениям: инженерное, естественно-научное, социально-гуманитарное и современные информационные технологии, сообщали Деловой газете "Золотой Рог" в ВДЦ "Океан".

В каждом направлении участники реализуют проекты совместно с преподавателями и представителями реальных компаний. Проекты, которые разработают и воплотят в жизнь участники за 21 день, принесут реальную пользу региону, позволят найти новые производственные решения, создать уникальные продукты, предложить нестандартный взгляд на существующую ситуацию.

Так, например, в инженерном направлении подростки разработают проект реконструкции цеха завода «Звезда», совместно с проектным институтом «Востокпроектверфь», с судостроительным предприятием «Восточная верфь» создадут прототип рыболовного судна, с представителями «Арсеньевской Авиационной Компании «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина» рассчитают конструкцию сотоблока, которая позволит существенно облегчить вес летательного аппарата.

В естественно-научном направлении: на основе анализа морфофизиологических параметров и иммунного статуса морских моллюсков школьники разработают систему диагностики состояния акваторий; создадут систему диагностики рака по средствам новых белков из группы лектинов; для пищевой промышленности участники предложить метод эффективной консервации с использованием наночастиц, а также создадут комплекс противоэрозионных мероприятий на основе исследований почв территории ВДЦ «Океан».

Участники направления «Современные информационные технологии» проведут комплекс исследований и создадут технологию на стыке базового VR, отслеживания движений, нейроинтерфейсов OpenBCI. Конечный продукт — каркас для разработки приложений. В его рамках пользователь видит фигуру человека в VR, которая повторяет движения. Фигура может выступать учителем для пользователя с воспроизведением заранее записанной анимации. Сфера применения подобного приложения — медицина, образование, туризм и т.д. Разрабатываемая технология представляет интерес для учёных, изучающих влияние виртуальной реальности на сознание человека.

А в «Социально-гуманитарном» школьники сделают проект музей-макета «Тихоокеанское содружество» с экспертным включением компании «ПроМакет», совместно со специалистами музея имени Арсеньева создают проект «Морского музея» в городе Владивостоке, проработают программу международного детского дня «Восточного экономического форума», а также снимут настоящий документальный фильм и смогут распространить несколько медиапродуктов о проектной школе.

Итоговая защита проектов пройдёт 11 июля, по ее результатам будет определен список участников, которые представят свои наработки перед экспертами и инвесторами международного сообщества на III Восточном экономическом форуме, который пройдет в ДВФУ 6 – 8 сентября.