www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.92 р. 100 JPY: 59.33 р.
EUR: 76.08 р. 10 CNY: 97.27 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

В "Океане" разрабатывают международный детский день "Восточного экономического форума"

03 Июля 2017, 17:34 | Приморье

Во Всероссийском детском центре «Океан» участники «Тихоокеанской проектной школы» создают проекты по развитию Дальнего Востока. В этом году школа организована совместно с Дальневосточным федеральным университетом и работает по четырем направлениям: инженерное, естественно-научное, социально-гуманитарное и современные информационные технологии, сообщали Деловой газете "Золотой Рог" в ВДЦ "Океан". 

В каждом направлении участники реализуют проекты совместно с преподавателями и представителями реальных компаний. Проекты, которые разработают и воплотят в жизнь участники за 21 день, принесут реальную пользу региону, позволят найти новые производственные решения, создать уникальные продукты, предложить нестандартный взгляд на существующую ситуацию.  

Так, например, в инженерном направлении подростки разработают проект реконструкции цеха завода «Звезда», совместно с проектным институтом «Востокпроектверфь», с судостроительным предприятием «Восточная верфь» создадут прототип рыболовного судна, с представителями «Арсеньевской Авиационной Компании «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина» рассчитают конструкцию сотоблока, которая позволит существенно облегчить вес летательного аппарата. 

В естественно-научном направлении: на основе анализа морфофизиологических параметров и иммунного статуса морских моллюсков школьники разработают систему диагностики состояния акваторий; создадут систему диагностики рака по средствам новых белков из группы лектинов; для пищевой промышленности участники предложить метод эффективной консервации с использованием наночастиц, а также создадут комплекс противоэрозионных мероприятий на основе исследований почв территории ВДЦ «Океан». 

Участники направления «Современные информационные технологии» проведут комплекс исследований и создадут технологию на стыке базового VR, отслеживания движений, нейроинтерфейсов OpenBCI. Конечный продукт — каркас для разработки приложений. В его рамках пользователь видит фигуру человека в VR, которая повторяет движения. Фигура может выступать учителем для пользователя с воспроизведением заранее записанной анимации. Сфера применения подобного приложения — медицина, образование, туризм и т.д. Разрабатываемая технология представляет интерес для учёных, изучающих влияние виртуальной реальности на сознание человека. 

А в «Социально-гуманитарном» школьники сделают проект музей-макета «Тихоокеанское содружество» с экспертным включением компании «ПроМакет», совместно со специалистами музея имени Арсеньева создают проект «Морского музея» в городе Владивостоке, проработают программу международного детского дня «Восточного экономического форума», а также снимут настоящий документальный фильм и смогут распространить несколько медиапродуктов о проектной школе. 

Итоговая защита проектов пройдёт 11 июля, по ее результатам будет определен список участников, которые представят свои наработки перед экспертами и инвесторами международного сообщества на III Восточном экономическом форуме, который пройдет в ДВФУ 6 – 8 сентября. 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: вэф  океан 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru