Котельные военных городков в Приморье приведут в порядок

В 2014 году из краевого бюджета выделено 500 миллионов рублей на ремонт котельных в военных городках. Об этом глава Приморья Владимир Миклушевский заявил сегодня, 3 июля, в ходе расширенного заседания администрации Приморского края в Ханкайском районе, сообщает пресс-служба Администрации Приморского края.

«Мы знаем, что из 345 военных городков, полученных Приморским краем от Министерства обороны, и далеко не все они находятся в хорошем состоянии. Важно начать именно с котельных, так как этот вопрос касается всех жителей края», - отметил Владимир Миклушевский.

Он также подчеркнул, что вместе с городками Приморский край получил от Минобороны около 100 гектаров земель. Еще более 100 тысяч гектаров готовятся к передаче, документы уже согласованны дальневосточными военными.

«Важно как можно быстрее вовлечь эти земли в оборот - использовать их в сельском хозяйстве и для строительства жилья», - отметил Владимир Миклушевский.

Напомним, в Приморье подготовка к отопительному сезону выполняется по графику - выдерживаются сроки ремонтных программ, утвержденные руководством муниципалитетов края.

На сегодняшний день готовность объектов жилищно-коммунального комплекса к следующему отопительному сезону 2014-2015 годов варьируется от 20 до 40 процентов.

ZRPRESS.RU, Владивосток