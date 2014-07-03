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Приморцы стали чаще жаловаться на алкоголь без лицензии

03 Июля 2014, 16:54 | Приморье

Приморцы стали активнее сообщать о фактах нарушения законодательства в сфере продажи алкогольной продукции, пресс-служба администрации Приморского края.

Так, за первое полугодие на телефон «горячей линии» поступило 23 звонка о 36 нарушениях. За аналогичный период прошлого года поступило всего 5 звонков о 5 нарушениях.

По словам директора департамента лицензирования и торговли Елены Коваль, большая часть звонков поступила от жителей Владивостока – 16, Кавалеровского района – 4, Дальнегорска – 3. Также единичные сообщения поступали из Артема, Находки, поселка Тавричанка и Кировского района.

Елена Коваль отметила, в основном приморцы жалуются на безлицензионную продажу алкогольной продукции – 28 сообщений. Также тревогу у жителей вызывает розничная продажа алкогольной продукции в ночное время – 5 звонков.

Информация по всем звонкам, поступившим на телефон «горячей линии» оперативно направляется для рассмотрения и принятия мер в органы полиции.

Как сообщил начальник отдела организации применения административного законодательства УМВД по Приморскому краю Михаил Долгунов, информация, поступающая на телефон «горячей линии», как правило, подтверждается.

Так, с начала года по решениям суда конфисковано 7,8 тысяч литров алкоголя, выявлено 313 нелегальных мест реализации продукции.

«Только по результатам операции «Алкоголь» выявлено 97 правонарушений, изъято 4,6 тысячи алкогольной продукции. Выявлено и пресечено 148 фактов продажи алкоголя несовершеннолетним, по эти фактам составлены протоколы об административном правонарушении», - доложил Михаил Долгунов на заседании Межведомственной комиссии по регулированию алкогольного рынка.

Также он сообщил, что в сфере оборота алкогольной продукции во Владивостоке проведено 268 нарушений. Из них подтверждено 203 факта реализации алкоголя без лицензии, изъято более 13 тысяч литров алкогольной продукции.

Отметим, «горячая линия» по фактам нарушения федерального закона о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции создана по поручению Президента страны и действует каждый день - (8423) 2215-806.

В этом году существенно увеличились штрафы за продажу алкоголя без марок акцизного сбора, в ночное время, несовершеннолетним.

Теперь за такие нарушения юридическим лицам грозит штраф до 300 тысяч рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток 

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Теги: алкоголь  лицензия  горячая линия 



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