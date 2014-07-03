В августе в Приморье появится "Миграционный центр"

Работы по подготовке всех помещений Миграционного центра планируется закончить уже в августе. Поручение рассмотреть целесообразность создания такого центра для временного размещения украинских беженцев глава Приморья Владимир Миклушевский дал в ходе «Большой встречи», сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

В краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности сообщили, что открытие «Центра содействия иммиграции по Приморскому краю» по улице Командорской, 11 запланировано на август 2014 года.

Сейчас в здании уже функционируют отдел краевого Управления федеральной миграционной службы, паспортно-визовый сервис, гостиница вместимостью около 300 койкомест. Здесь же иностранные граждане могут сфотографироваться на документы, получить услуги перевода иностранных документов на русский язык и нотариального удостоверения перевода.

«В настоящее время в здании осуществляется монтаж оборудования для открытия столовой, производится ремонт этажа, закупается оборудование. Также собираются документы для получения лицензии на осуществление медицинской деятельности. Это позволит открыть здесь медицинский центр», - подчеркнули в департаменте.

Напомним, в ходе «Большой встречи» Владимир Миклушевский подчеркнул важность оказания содействия людям, желающим остаться жить и работать в Приморье.

«Мы должны совершенно точно помогать тем людям, которые хотят переехать с Украины, других мест, поселиться в Приморье. Мы должны этому всячески способствовать», - заявил глава региона.

ZRPRESS.RU, Владивосток