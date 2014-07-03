Паромы ежегодно перевозят из Приморья в Корею 70 тысяч туристов

Как сообщили в департаменте промышленности и транспорта, сегодня в крае работают три регулярные международные паромные линии. Линия «Владивосток – Донгхэ (Республика Корея) – Сакаиминато (Япония)» заходит в порт Владивостока раз в неделю. Ее пассажирооборот составляет около 20 тысяч пассажиров в год, сообщает пресс-сулужба администрации Приморского края.

Кроме того, в 2013 году возобновлена работа паромной грузопассажирской линии по маршруту «Сокчо – Зарубино – Сокчо» и открыта новая линия «Сокчо (Республика Корея) – Владивосток – Сокчо».

Раз в неделю паром заходит в Зарубино и Владивосток. Ежегодно линии перевозят более 50 тысяч пассажиров и 5 тысяч крупнотоннажных контейнеров.

Отметим, по данным департамента международного сотрудничества и развития туризма, с начала этого года в три раза увеличилось число туристов из Республики Корея, посетивших Приморский край. Такой существенный рост, в том числе, связан с возможностью безвизового посещения России и Южной Кореи для граждан наших стран. Такое соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Корея о взаимной отмене визовых требований вступило в силу с 1 января 2014 года.

Отметим, туристическая отрасль Приморского края должна стать одним из факторов развития экономики региона. Глава Приморья Владимир Миклушевский поставил задачу – развивать внутренний и въездной туризм, в том числе - культурно-познавательный и экологический.

ZRPRESS.RU, Владивосток