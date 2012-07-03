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В Приморье помощь в уплате процентов по кредитам получат в этом году 149 граждан

03 Июля 2012, 10:13 | Приморье

Государственную поддержку в решении жилищного вопроса оказывают сегодня прежде всего социально незащищенным категориям граждан. Для этого выделяются бюджетные средства, которые помогают получать и приобретать квадратные метры в собственность.

Прежде всего продолжает решаться вопрос обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. С 2008 года по 1 июня 2012 года в крае в соответствии с Указом Президента РФ жилье было предоставлено 2 127 ветеранам.

Бюджетом края этого года для обеспечения жильем ветеранов, не имеющих его, предполагается направить средства федерального бюджета в объеме 228 738, 8 тыс. рублей (с учетом остатков за 2011 год). При этом все еще планируется приобрести жилье для 166 ветеранов, вставших на учет до января этого года. Всем им выданы свидетельства, удостоверяющие право получения социальной выплаты на приобретение жилья в собственность. К 1 июня 126 ветеранов уже смогли реализовать это право.

В итоге все средства федерального бюджета, выделенные краю на 2012 год для жилья ветеранам, распределены, но все еще не обеспеченными денежными средствами для его приобретения остается 171 ветеран. Сроки окончательного решения жилищного вопроса ветеранов ВОв в Приморье зависят от дальнейших поступлений денежных средств на эти цели из федерального бюджета.

Государство продолжает обеспечивать бесплатным жильем такие льготные категории граждан, как ветераны боевых действий и инвалиды, вставшие на учет до 1 января 2005 года.

К 1 января этого года в Приморье на учете стоял 881 гражданин этих категорий – это инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалиды боевых действий, ветераны боевых действий и члены семей погибших (умерших) ветеранов (инвалидов) боевых действий), нуждающихся в улучшении жилищных условий. С 2010 года до настоящего времени за счет средств федерального бюджета было обеспечено жильем 139 граждан этих категорий.

Краевым бюджетом в этом году также намечено направить средства в объеме 22,260 млн рублей на социальные выплаты по компенсации части расходов по уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам. В целом такую помощь должны получить 149 граждан.

Закон Приморского края дает право на получение социальной выплаты тем из граждан, которые проживают на территории региона и получили ипотечные жилищные кредиты для покупки жилых помещений в строящихся или вновь возведенных индивидуальных или многоквартирных жилых домах, но на сумму не более 2 млн 500 тыс. рублей и при обеспеченности общей площадью жилых помещения менее установленных стандартов на срок первых пяти лет действия кредитного договора.

На практике, если заемщиком взят кредит на жилые помещения, принадлежащие ему и (или) членам его семьи на праве собственности, социальная выплата рассчитывается как разница между названным стандартом и общей площадью жилых помещений.

Виктор КУДИНОВ, "Золотой Рог".

Автор: Виктор Кудинов
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